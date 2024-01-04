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BC科技預告2023年度虧損減半

 

BC科技（0863）公告，根據未經審核管理賬目的初步審閱，由於包括員工成本及技術開支等經營開支降低，加上其持有用於促進大宗經紀業務的數字資產升值，因此預期截至2023年12月底止未經審核綜合淨虧損可能較2022年度的5.5億元大幅少約50%。該公司將於3月底前刋發業績。

BC科技今日股價收報10.7元，跌13.71%，跌幅為近期最大。該集團今日舉行股東特別大會，就通過發行總值逾7億元的新股引入新股東BGX Group的交易等進行表決，獲逾2.63億股出席股東全數贊成通過。

另摩根士丹利發報告指，基於資源原因，叫停跟進該股。BC科技在終止跟進該股前，給予其與「大市同步」的投資評級，及定目標價10.7元。該行指，隨著發展數碼經濟，有望令BC科技擴濶產品類別，但是因應當局加強監管，或對該股帶來波動性，影響短期成交額及盈利增長。大摩給予BC科技每股10.7元目標價，則反映預計該股2024年的企業價值相對銷售相當於14.7%。

摩根士丹利續指，若然BC科技的軟件即服務銷售增長快過預期，及遭遇較少監管干擾，則有望推高股價。反之若該股推出產品較市場預期為慢，或監管比預期嚴的話，則令股價面對下跌壓力。

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