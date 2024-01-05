道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.03%，報37440點。標普500指數收跌16點，跌幅0.35%，報4688點。納斯達克綜合指數收跌81點，或0.57%，報14510點。

聯合健康升0.63%，報545.42美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而微軟跌0.72%，報367.94元，拖累道指17點。

科技股方面，蘋果收市報181.91元，跌1.27%，谷歌母公司Alphabet收市報136.39元，跌1.82%，亞馬遜收市報144.57元，跌2.62%，Facebook收市報347.12元，升0.76%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.7%，報477點。德國DAX指數收漲0.48%，報16617點；法國CAC 40指數漲0.53%，報7450點；英國富時100指數收漲0.54%，報7723點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.43%，報6318點。

美國2年期債息曾升最多1.54%，高見4.397厘，是2023年12月20日4.4394厘後最高。收市報4.3845厘，是2023年12月19日後收市新高，當日報4.4394厘。連升4日，累計升0.1346厘，對上一次連升4日是2023年9月19日。

美國10年期債息曾升最多2.25%，高見4.0044厘，是1月3日4.0083厘後最高。收市報3.9988厘，是2023年12月13日後收市新高，當日報4.0164厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至37.879基點，收市報38.78基7點，是1月1日後收市最窄，當日報37.288基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至139.363基點，是1月3日139.242基點後最窄。收市報140.263基點，是2023年12月13日後收市新高，當日報138.765基點。

道指曾升最多0.76%，是2023年12月21日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見37716.41點，是1月2日37790.08點後最高。收市報37440.34點，是1月2日後收市新高，當日報37715.04點。

標指曾跌最多0.37%，低見4687.53點，是2023年12月13日4643.23點後最低。收市報4688.68點，是2023年12月12日後收市新低，當日報4643.7點。連跌4日，累計跌94.67點，對上一次連跌4日是2023年10月20日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2023年2月27日。

納指曾跌最多0.6%，低見14504.78點，是2023年12月12日14385.39點後最低。收市報14510.3點，是2023年12月11日後收市新低，當日報14432.49點。連跌5日，累計跌588.88點，對上一次連跌5日是2022年10月11日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2023年2月27日。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持工行