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港股ADR跌84點 夜期低水56點 美期亞股升 速騰聚創上市

美股向下，港股ADR跌84點或0.51%，報16561點，即月恒指夜期跌88點，報16590點，夜期低水56點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報295.34元；阿里巴巴（9988）跌1.58%，折合報72.88元；美團（3690）跌1.41%，折合報76.41元；匯控（0005）升1.22%，折合報62.96元；建行（0939）跌0.86%，折合報4.56元。

道期現升0.114%；標期現升0.1%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.39%；韓國KOSPI指數現升0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.17%。

VIX指數隔晚升0.64%或0.09點，報14.13點。

紐油現升0.23%或0.17美元，報72.36美元；布油現跌0.84%或0.65美元，報77.59美元；金價現升0.04%或0.82美元，報2044.47美元；LME 銅期貨隔晚跌0.59%或50.5美元，報8466.5美元。美國10年期債息現跌0.14%或0.0057厘，報3.9931厘。

今日焦點股份可留意：

中國基建投資（0600）最快今日公布業績。

速騰聚創（2498）上市，定價43元。

安踏（2020）：第四季FILA零售增25-30%，安踏增10-20%。安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明。

BC科技（0863）預告2023年度虧損減半。

大眾金融（0626）料去年盈利大跌96%。

合生創展（0754）去年全年合約銷售314億元。

阿里（9988）旗下電商Lazada據報裁減東南亞市場員工。

AEON信貸財務（0900）9個月賺2.8億，增13%。

安寧（0128）獨董離職後四日向公司發函解釋辭職理由，直指控股東出手。

卡撒天嬌（2223）發盈警，料去年蝕最多1100萬元。

星光文化（1159）與綠地數字科技訂戰略合作，推進元宇宙發展。

惠譽調升澳博（0880）評級展望由負面轉穩定。

佐丹奴（0709）盈喜料全年多賺最多29%。

花房集團（3611）：財務業績有待完成，公司營運正常續停牌。

國泰（0293）客運航班恢復疫前七成，擬年中擴展機上WIFI服務。

京東物流（2618）等三間快遞商被約談，涉違規寄遞煙花爆竹。

飛達帽業（1100）料去年少賺逾35%，大股東顏寶鈴子入董事會。

 

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