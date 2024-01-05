恒指今早低開72點或0.44%，報16573點，大市成交金額12億元；國指今早低開28點或0.51%，報5620點。恒生科技指數開市報3627點，跌0.76%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.13%，下跌為5.33%，無升跌為89.53%。