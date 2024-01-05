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恒指低開72點 下試20天線 科指跌0.7% 速騰聚創上市平開

恒指今早低開72點或0.44%，報16573點，大市成交金額12億元；國指今早低開28點或0.51%，報5620點。恒生科技指數開市報3627點，跌0.76%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.13%，下跌為5.33%，無升跌為89.53%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中移動（0941）、安踏（2020）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，41隻下跌，23隻無升跌。攜程（9961）升3.48%，報297元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.14%，報4.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報297元，升3.48%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報91.9元，跌2.44%。

恒指下試20天線(16561.1點)。科指續低於主要平均線。

First Quantum 擬向江銅（0358）售贊比亞銅礦。開市報10.92元，升0.18%。

中國基建投資（0600）最快今日公布業績。停牌。

速騰聚創（2498）上市，定價43元。開市報43元，無升跌。

安踏（2020）：第四季FILA零售增25-30%，安踏增10-20%。安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明。開市報71.8元，升2.13%。

BC科技（0863）預告2023年度虧損減半。開市報10.86元，升1.5%。

大眾金融（0626）料去年盈利大跌96%。無成交，報1.43元。

合生創展（0754）去年全年合約銷售314億元。開市報3.88元，跌0.51%。

阿里（9988）旗下電商Lazada據報裁減東南亞市場員工。開市報73.05元，跌1.35%。

AEON信貸財務（0900）9個月賺2.8億，增13%。無成交，報5.45元。

安寧（0128）獨董離職後四日向公司發函解釋辭職理由，直指控股東出手。無成交，報0.31元。

卡撒天嬌（2223）發盈警，料去年蝕最多1100萬元。無成交，報0.365元。

星光文化（1159）與綠地數字科技訂戰略合作，推進元宇宙發展。無成交，報0.231元。

惠譽調升澳博（0880）評級展望由負面轉穩定。無成交，報2.41元。

佐丹奴（0709）盈喜料全年多賺最多29%。開市報2.3元，跌13.86%。

花房集團（3611）：財務業績有待完成，公司營運正常續停牌。停牌。

國泰（0293）客運航班恢復疫前七成，擬年中擴展機上WIFI服務。無成交，報8.26元。

京東物流（2618）等三間快遞商被約談，涉違規寄遞煙花爆竹。開市報9.49元，無升跌。

飛達帽業（1100）料去年少賺逾35%，大股東顏寶鈴子入董事會。無成交，報1.7元。

破頂股表現

破頂股包括，譚木匠（0837）創52周高，見4.99元，開市報4.99元，無升跌；重慶機電（2722）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，升1.11%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括Keep（3650）低見8.8元，開市報8.8元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，海天天綫（8227）開市報0.72元，升14.29%；科笛－Ｂ（2487）開市報8.9元，升9.2%；齊合環保（0976）開市報0.45元，升5.88%；馬可數字科技（1942）開市報1.64元，升5.81%；恩典生命科技（2112）開市報0.295元，升5.36%；裕承科金（0279）開市報0.045元，升4.65%；大唐潼金（8299）開市報0.16元，升4.58%；合景悠活（3913）開市報0.47元，升4.44%；文業集團（1802）開市報0.1元，升4.17%；微創機器人－Ｂ（2252）開市報18.98元，升3.94%。

下跌異動股，包括，佐丹奴（0709）開市報2.3元，跌13.86%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；超大現代（0682）開市報0.016元，跌5.88%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.74元，跌5.13%；星光集團（0403）開市報0.202元，跌4.72%；智欣集團控股（2187）開市報1.01元，跌3.81%；權威金融（0397）開市報0.133元，跌3.62%；捷利交易寶（8017）開市報0.32元，跌3.03%；味千中國（0538）開市報0.98元，跌2.97%。

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