信和集團表示，只須在集團6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心消費，就可以參加。

大廈外牆浪漫示愛，不再是電視劇的霸道總裁專利，只需成為S ⁺ REWARDS 會員！由即日起至1月31日，以50點數參與和登記活動，並可從「I Love You 」、「Marry Me 」、「Happy Valentine'sDay 」及「愛你」中挑選心意字句、填寫上、下款及最感人的申請原因（如求婚）登記參與活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1 分鐘愛的宣言。

另外大會亦會為這個重要時刻拍照留念，並且於14 個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片，讓情侶可以隨時重溫這個扣人心弦的浪漫心意。名額有限，先到先得，額滿即止。

活動登記詳情：