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情人節︱尖沙咀維港巨型LED求婚示愛牆　發表1分鐘愛的宣言

信和集團商場一年一度的情人節表達愛意活動「Love in the City 」將於1月3日再度登場，尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆將化身成4,000平方米的巨型心意卡，S ⁺ REWARDS 會員只需憑指定點數登記，即有機會於情人節晚上，於巨型幕牆上高調示愛。

信和集團表示，只須在集團6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心消費，就可以參加。

大廈外牆浪漫示愛，不再是電視劇的霸道總裁專利，只需成為S ⁺ REWARDS 會員！由即日起至1月31日，以50點數參與和登記活動，並可從「I Love You 」、「Marry Me 」、「Happy Valentine'sDay 」及「愛你」中挑選心意字句、填寫上、下款及最感人的申請原因（如求婚）登記參與活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1 分鐘愛的宣言。

另外大會亦會為這個重要時刻拍照留念，並且於14 個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片，讓情侶可以隨時重溫這個扣人心弦的浪漫心意。名額有限，先到先得，額滿即止。

活動登記詳情：

活動推廣期：

即日起至2024131

活動登記期：

202413日至131

螢幕信息展示日期：

2024214日（情人節當晚）

螢幕信息展示地點：

信和光影藝術幕牆

登記方法：

S⁺REWARDS會員以50點數登記參與活動