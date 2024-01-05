報道引述監管部門指，之前傳聞的針對滬深交易所的「互動易」「上證e互動」等投資者互動平台將會關停為不實消息。

投資者互動平台在正常運轉，上市公司仍在正常答復投資者的提問，積極回應市場關切。

投資人互動平台是上市公司與投資人的互動交流平台，鼓勵上市公司使用通俗的語言來解釋已揭露的事項，幫助投資人全面理解相關資訊。 上市公司透過投資人互動平台答覆投資人提問時，首先需要區分所答覆的內容是屬於強制揭露或自願揭露事項，還是屬於對已揭露事項的解釋說明或其他不屬於持續揭露範疇的信息，只有後者，才能透過投資人互動平台發布。

然而，近年來，一些上市公司透過投資者互動平台回應市場熱點，因信披不準確、不完整，引發股票交易異常波動，從而引發信披違規事件受到監管處罰。在此背景下，此次調整主要是為了避免上市公司盤中回覆訊息引發股票交易異常波動。

其他報道

內地網民分享香港窮遊攻略 用旅發局100元餐飲券食美心燒鴨飯 免費在公園斟水

恒指低開72點 下試20天線 科指跌0.7% 速騰聚創上市平開

First Quantum 擬向江銅售贊比亞銅礦

港股ADR跌84點 夜期低水56點 美期亞股升 速騰聚創上市

安踏：第四季FILA零售增25-30% 安踏增10-20%

安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明

美債息續升 納指連跌5日 蘋果再跌1.2% 道指升10點

北水增持南方恆生科技 減持工行