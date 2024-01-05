債券配發機制與政府綠債和iBond同為循環配發機制，若有效申請總金額多於50億元，但申請份數低於50億元，會先盡量滿足認購數目較少投資者需求後，然後抽籤分配餘下債券。二手市場亦與與政府綠債和iBond相同，市民可經港交所或場外市場沽出。

與政府綠債和iBond不同，機管局債券設提早贖回機制，投資者可於其有意其債券被贖回的付息日相應的指定期間內，即有關付息日前30至60個曆日期間，向配售銀行或香港結算提交提早贖回要求。投資者將於相關付息日獲得本金金額的100%，連同截至但不包括相關付息日的應計及未付的利息。

申請可經配售銀行、指定證券經紀和結算公司申請，中銀和匯豐作為安排行將豁免認購費用。

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