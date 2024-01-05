港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌2.05點子至4.87071%，是2023年11月7日後最低，當日報4.83792%。中長線拆息續創逾3個月低。
港元現報7.8102元貶值18點子，曾貶值最多36點子，報7.812元，亦曾升值最多4點子，報7.808元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌18.1點子至4.73917%，是2024年1月3日後最低；1星期HIBOR升1.62點子至4.79393%；2星期HIBOR升1.62點子至4.81548%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.22點子至4.94714%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌2.8點子至4.9575%，是2023年9月7日後最低；12個月期HIBOR跌2.77點子至4.95917%，是2023年6月15日後最低。
美元指數現報102.43升值0.008點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45979%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5793%，連續2日擴闊，利差是2023年11月07日後最闊，當日差距為-0.5985%。
對上一次連續2日擴闊，是2023年12月28日，當日利差報0.0034%。
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