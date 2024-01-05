港元現報7.8102元貶值18點子，曾貶值最多36點子，報7.812元，亦曾升值最多4點子，報7.808元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌18.1點子至4.73917%，是2024年1月3日後最低；1星期HIBOR升1.62點子至4.79393%；2星期HIBOR升1.62點子至4.81548%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.22點子至4.94714%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌2.8點子至4.9575%，是2023年9月7日後最低；12個月期HIBOR跌2.77點子至4.95917%，是2023年6月15日後最低。

美元指數現報102.43升值0.008點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45979%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5793%，連續2日擴闊，利差是2023年11月07日後最闊，當日差距為-0.5985%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年12月28日，當日利差報0.0034%。

其他報道

機管局推2.5年50億港元零售債券 年利率4.25厘

證券時報：A股互動平台 調整為非交易時段答覆 避免引發交易異常波動

情人節︱尖沙咀維港巨型LED求婚示愛牆 發表1分鐘愛的宣言

內地網民分享香港窮遊攻略 用旅發局100元餐飲券食美心燒鴨飯 免費在公園斟水

恒指低開72點 下試20天線 科指跌0.7% 速騰聚創上市平開

First Quantum 擬向江銅售贊比亞銅礦

港股ADR跌84點 夜期低水56點 美期亞股升 速騰聚創上市

安踏：第四季FILA零售增25-30% 安踏增10-20%

安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明

美債息續升 納指連跌5日 蘋果再跌1.2% 道指升10點

北水增持南方恆生科技 減持工行