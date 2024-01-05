而KeeTa今日亦公布，目前總計已有超130萬用戶下載註冊，並完成全港覆蓋後邁入常態化營運，料 30%以上的訂單量增速仍會持續。據數據機構 Measurable AI 按外賣訂單數量分析，KeeTa 開業首月在旺角和大角咀地區取得20%市場佔有率，而以11月訂單量計算，KeeTa 佔全港總訂單量約 30.6%。

KeeTa表示，去年12月初推出的「撕爛會員」 計劃深受用戶歡迎，用戶毋須額外付費成為會員，均可獲得「免運費」、「大額滿減」、 「準時保」等優惠，帶動公司12月份用戶活躍度按月增長超過50%。該公司續稱，過去半年的經營中準時率高達98%以上，平均配送時長約為29分鐘。

商戶運營方面，KeeTa自去年5月進入香港市場後，入駐商家數月均增速超過30%。

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