美債息續升，亞股個別發展，A股、港股反覆向下，市場觀望美國今晚非農數據。恒指今早低開72點，高位升99點，低位跌190點，高低波幅擴大至290點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為22.69%，下跌為27.32%，無升跌為49.98%。
恒指半日跌23點或0.14%，報16622點，大市成交金額440億元；國指跌7點或0.14%，報5641點。恒生科技指數收報3613點，跌1.13%。
藍籌股成交金額181.41億元，佔大市成交41.22%；科指成份股成交金額94.79億元，佔大市成交21.54%；國指成份股成交金額162.23億元，佔大市成交36.87%。
24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額增加0.84%，至87.89億元，佔大市成交19.97%。牛熊證成交金額41.35億元，減少1.96%；窩輪成交金額46.54億元，增加3.49%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌44隻升，37隻下跌，1隻無升跌。攜程（9961）升3.69%，收報297.6元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌6.43%，收報13.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報297.6元，升3.69%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報7.96元，跌4.33%。
恒指曾升穿10天線(16699.45點)，曾跌穿20天線(16563.57點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流入1.43億元，較上日減少93.35%，連續第5日流入，累計流入148.45億元，對上一次連續5日淨流入是2023年11月1日。。南水北上合計淨流出4.07億元人民幣，較上日減少89.65%，連續第2日流出，累計流出43.44億元。
First Quantum 擬向江銅（0358）售贊比亞銅礦。收報11.04元，升1.28%。
中國基建投資（0600）最快今日公布業績。停牌。
速騰聚創（2498）上市，定價43元。收報42.1元，跌2.09%。
安踏（2020）：第四季FILA零售增25-30%，安踏增10-20%。安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明。收報70.9元，升0.85%。
BC科技（0863）預告2023年度虧損減半。收報10.4元，跌2.8%。
大眾金融（0626）料去年盈利大跌96%。收報1.45元，升1.4%。
合生創展（0754）去年全年合約銷售314億元。收報3.93元，升0.77%。
阿里（9988）旗下電商Lazada據報裁減東南亞市場員工。收報71.85元，跌2.97%。
AEON信貸財務（0900）9個月賺2.8億，增13%。收報5.38元，跌1.28%。
安寧（0128）獨董離職後四日向公司發函解釋辭職理由，直指控股東出手。收報0.31元，無升跌。
卡撒天嬌（2223）發盈警，料去年蝕最多1100萬元。收報0.36元，跌1.37%。
星光文化（1159）與綠地數字科技訂戰略合作，推進元宇宙發展。收報0.231元，無升跌。
惠譽調升澳博（0880）評級展望由負面轉穩定。收報2.4元，跌0.41%。
佐丹奴（0709）盈喜料全年多賺最多29%。收報1.99元，跌25.47%。
花房集團（3611）：財務業績有待完成，公司營運正常續停牌。停牌。
國泰（0293）客運航班恢復疫前七成，擬年中擴展機上WIFI服務。收報8.21元，跌0.61%。
京東物流（2618）等三間快遞商被約談，涉違規寄遞煙花爆竹。收報9.54元，升0.53%。
飛達帽業（1100）料去年少賺逾35%，大股東顏寶鈴子入董事會。見52周低1.68元，收報1.68元，跌1.18%。
破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.41元，收報1.4元，升9.38%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.48元，收報7.42元，升4.36%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.24元，收報0.236元，升4.89%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.5元，收報1037.5元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.62元，收報17.62元，升0.97%；中煤能源（1898）創52周高，見7.67元，收報7.56元，跌0.13%；南戈壁（1878）創52周高，見3.75元，收報3.6元，升7.14%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.03元，收報4.98元，跌0.4%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.325元，收報0.325元，升3.17%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.26元，收報0.255元，升2.82%；譚木匠（0837）創52周高，見5元，收報5元，升0.2%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.099元，收報0.099元，升7.61%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見8.9元，收報8.55元，升4.78%；米格國際控股（1247）創52周高，見1.51元，收報1.5元，升3.45%；慕容家居（1575）創52周高，見0.295元，收報0.285元，升15.38%。
28隻股份創上市新低，其中十隻包括，稻草熊（2125）低見0.465元，收報0.47元，跌3.09%；海螺環保（0587）低見1.48元，收報1.48元，跌1.33%；大唐西市（0620）低見0.29元，收報0.32元，升1.59%；中國國家文化產業（0745）低見0.18元，收報0.18元，跌10%；明源雲（0909）低見2.6元，收報2.66元，升0.38%；文業集團（1802）低見0.081元，收報0.083元，跌13.54%；清科創業（1945）低見0.9元，收報1.1元，升10%；錦欣生殖（1951）低見3元，收報3元，跌2.6%；稻草熊娛樂（2125）低見0.465元，收報0.47元，跌3.09%；醫思健康（2138）低見1.54元，收報1.55元，跌1.9%。
48隻股份創52周低，其中十隻包括，新城發展（1030）低見1.17元，收報1.19元，升0.85%；經濟日報（0423）低見0.76元，收報0.76元，跌7.32%；華置（0127）低見1.14元，收報1.16元，跌1.69%；阿里健康（0241）低見3.87元，收報3.91元，跌1.01%；金山軟件（3888）低見22.1元，收報22.25元，跌1.77%；蒙牛（2319）低見19.42元，收報19.62元，跌1.41%；龍湖（0960）低見10.86元，收報11.26元，升0.9%；潤啤（0291）低見30.3元，收報30.65元，跌4.07%；華潤啤酒（0291）低見30.3元，收報30.65元，跌4.07%；龍湖集團（0960）低見10.86元，收報11.26元，升0.9%。
異動股
上升異動股，包括，正商實業（0185）收報0.29元，升25%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.4元，升21.21%；BHCC HOLDING（1552）收報0.128元，升20.75%；天保能源（1671）收報0.59元，升20.41%；鼎億集團投資（0508）收報0.26元，升18.18%；樂享集團（6988）收報0.28元，升17.15%；開明投資（0768）收報0.021元，升16.67%；中國碳中和（1372）收報0.78元，升16.42%；慕容家居（1575）創52周高，見0.295元，收報0.285元，升15.38%；新達控股（8471）收報0.144元，升15.2%；嘉里物流（0636）收報9.11元，升14.59%。
下跌異動股，包括，佐丹奴（0709）收報1.99元，跌25.47%；辰興發展（2286）收報0.32元，跌20%；官醞控股（8513）收報0.083元，跌18.63%；新紐科技（9600）收報0.56元，跌17.65%；揚科集團（1460）收報0.19元，跌17.39%；金威醫療（8143）收報0.25元，跌16.67%；盛京銀行（2066）收報0.8元，跌15.79%；易通訊集團（8031）收報0.3元，跌14.29%；寶沙發展（1069）收報0.057元，跌13.64%。
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