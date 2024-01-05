過去幾個月已有員工被解僱。消息人士透露，有些人已經在華為工作約十年，對有關消息感不悅，但亦有員工指，明白在中美關係惡化下公司的決定。

報道指。是次受影響的人數並不多，僅涉及少數管理職位，但反映該公司對美國市場的前景看法。

華為於2019年被美國首次納入「實體清單」時擴大其公關及政府關係團隊。同時，華為首席財務官孟晚舟在美國要求下，被加拿大拘留。2021年，華為聘用民主黨老牌說客Tony Podesta，以處理孟晚舟獲釋、貿易、經濟制裁等其他議題。然而，隨著中美關係日趨惡化，華為多番遇到西方國家的阻撓，亦壓抑華為在英國、澳洲等市場的前景。

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