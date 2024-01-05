機管局公布發行50億港元零售債券，年利率4.25厘，是為2008年按證公司後再有機構發行零售債券。機管局零售債券與2011年起政府發行的ibond和綠債類似，皆可在銀行和證券行申請，可在二手市場沽出、採取循環配發機制等，不過機管局零售債最大不同之處，為設有提早贖回機制，投資者可於每季付息日前30至60日要求贖回，投資者可獲100%本金和相關應計未付利息。
2021年政府發行的iBond綠債，保底利率為2厘，在去年高息環境下，定期利率可高達5厘，投資者或失去收取較高利息機會。機管局債券設有提早贖回機制，即使二手市價跌穿100元，投資者仍能提早收取全數本金，投放在其他地方。
若投資者有意提早贖回，以第一期的利息將於今年5月5日支付為例，投資者應該在3月6日至4月5日期間，向其銀行或香港結算公司提交提早贖回要求，投資者將於5月5日獲得其本金金額的100%，連同截至5月5日的應計及未付的利息。
另外，機管局零售債券以季度派息，相對政府零售債券為半年派息一次較為吸引，配合提早贖回機制，亦可視為一份3個月定期存款，到期後可以4.25厘續作，或在3個月後結束贖回本金。
不過，iBond和綠債設有與通脹掛鈎的浮息，理論上利率沒有上限，如去年英國通脹率曾升達10%則可以10厘利息，而機管局零債為固定利息。另外，債券發行人為機管局，也和iBond和綠債發行人是政府不同。標準普爾去年底維持機管局信貸評級為AA+不變，評級為穩定，與港府相同。
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