moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

機管局零售債設每季提早贖回機制 投資者可全額取回本金和未付利息

機管局公布發行50億港元零售債券，年利率4.25厘，是為2008年按證公司後再有機構發行零售債券。機管局零售債券與2011年起政府發行的ibond和綠債類似，皆可在銀行和證券行申請，可在二手市場沽出、採取循環配發機制等，不過機管局零售債最大不同之處，為設有提早贖回機制，投資者可於每季付息日前30至60日要求贖回，投資者可獲100%本金和相關應計未付利息。

2021年政府發行的iBond綠債，保底利率為2厘，在去年高息環境下，定期利率可高達5厘，投資者或失去收取較高利息機會。機管局債券設有提早贖回機制，即使二手市價跌穿100元，投資者仍能提早收取全數本金，投放在其他地方。

若投資者有意提早贖回，以第一期的利息將於今年5月5日支付為例，投資者應該在3月6日至4月5日期間，向其銀行或香港結算公司提交提早贖回要求，投資者將於5月5日獲得其本金金額的100%，連同截至5月5日的應計及未付的利息。

另外，機管局零售債券以季度派息，相對政府零售債券為半年派息一次較為吸引，配合提早贖回機制，亦可視為一份3個月定期存款，到期後可以4.25厘續作，或在3個月後結束贖回本金。

不過，iBond和綠債設有與通脹掛鈎的浮息，理論上利率沒有上限，如去年英國通脹率曾升達10%則可以10厘利息，而機管局零債為固定利息。另外，債券發行人為機管局，也和iBond和綠債發行人是政府不同。標準普爾去年底維持機管局信貸評級為AA+不變，評級為穩定，與港府相同。

其他報道

華為據報陸續解散美國及加拿大公關及政府關係團隊

半日沽空金額減5% 阿里沽空增31%

恒指半日跌23點 科指跌1.1% 速騰聚創半日跌2%

綠城管理上月新拓代建費增兩成至104億人幣

KeeTa據報香港市佔率達31% 單量份額超越Deliveroo

麥當勞中國伙菜鳥 探索供應鏈數字化

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見2個月低 中長線息續創逾3個月低

機管局推2.5年50億港元零售債券 年利率4.25厘

證券時報：A股互動平台 調整為非交易時段答覆 避免引發交易異常波動

情人節︱尖沙咀維港巨型LED求婚示愛牆　發表1分鐘愛的宣言

內地網民分享香港窮遊攻略 用旅發局100元餐飲券食美心燒鴨飯 免費在公園斟水

恒指低開72點 下試20天線 科指跌0.7% 速騰聚創上市平開

First Quantum 擬向江銅售贊比亞銅礦

港股ADR跌84點 夜期低水56點 美期亞股升 速騰聚創上市

安踏：第四季FILA零售增25-30% 安踏增10-20%

安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明

美債息續升 納指連跌5日 蘋果再跌1.2% 道指升10點

北水增持南方恆生科技 減持工行