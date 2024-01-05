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中銀：建議可抽3至5手機管局零售債 機管局：可讓市民參與三跑融資

機管局自2003年後再度發行零售債券，年利率4.25厘，年期為2.5年，自17日開始認購，至25日結束，每手1萬元。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預期會反應熱烈，近期港元拆息回落，去年定期高企相信此情不再，機管局零債會是客戶長期配置資產的不錯選擇。因為債券發行額只有50億元，他建議流動性較佳的投資者，每人可認購3至5手，進取投資者可認購5手至10手。

相關報道：機管局推2.5年50億港元零售債券 年利率4.25厘

機管局本周向機構投資者發行40億的3.5年港元債券，年利率3.83厘，利率較零售債為低。機管局財務執行總監李沛鏗表示，發行零售債是希望該市民參與三跑融資安排，當局原計劃在2020年發行零售債，但當時受疫情影響，零息環境下發行零售債券亦較有難度。今次債券定價由市場主導，已考慮現時利率、市民其他投資渠道如定期利率等因素，而機管局整體負債成本為3%，利息成本可控。

相關報道：機管局零售債設每季提早贖回機制 投資者可全額取回本金和未付利息

李沛鏗又指，零售債券年期較短，債息倒掛下會較周初機構債息高，今次也是在2008年後再有機構發行零售債券，與機構投資者債券的利息溢價較難捉摸，相信零債市場成熟後，將不會存在息差。

對於會否再發行零債，李沛鏗指會先完成今次發債，觀察情况再考慮整體融資的安排。是次發債資金會用於三跑工程等資本開支和一般企業用途，當局已完成三跑工程最重要的融資安排，現時仍有部分融資需要，而疫後運營現金流亦恢復不錯，隨着三跑工程將近完成，當局現金流進一步改善。未來數年當局需求會由融資轉為安排再融資

上月穆迪下調香港信貸評級展望至負面，對於會否影響當局發債，李沛鏗表示，本周初機構投資者認購其債券反應良好，反映投資者機管局以至香港有信心。

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