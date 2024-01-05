嘉華表示，款項將由集團用於部分償還現有於2024年3月到期的40億元俱樂部貸款的已提取部分，其餘款項將用於集團的一般企業資金需求。

該公司表示，原擬貸款30億元，銀行界反應踴躍，所獲承諾總額遠超40億元，反映集團財務狀況穩健、資本管理審慎，以及與銀行保持良好商業關係。

嘉華國際執行董事呂慧瑜表示，感謝銀行界對嘉華國際的大力支持。集團很高興看到銀行界的積極響應，將貸款額規模從最初的30億元目標擴大至最終的40億元。

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