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嘉華國際簽訂40億元循環貸款及定期貸款

嘉華國際（0173）宣，布與14間國際及本地銀行於日前簽訂40億元的循環貸款及定期貸款。貸款分為兩部分，金額為40億港元，期限為三年，並設有兩項一年期延長貸款選項。

嘉華表示，款項將由集團用於部分償還現有於2024年3月到期的40億元俱樂部貸款的已提取部分，其餘款項將用於集團的一般企業資金需求。

該公司表示，原擬貸款30億元，銀行界反應踴躍，所獲承諾總額遠超40億元，反映集團財務狀況穩健、資本管理審慎，以及與銀行保持良好商業關係。

嘉華國際執行董事呂慧瑜表示，感謝銀行界對嘉華國際的大力支持。集團很高興看到銀行界的積極響應，將貸款額規模從最初的30億元目標擴大至最終的40億元。

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