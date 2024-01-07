根據船舶經紀公司克拉克送（Clarksons）編制並與《金融時報》共享的數據，12月份全球航運船隊的平均船齡達到13.7年，是2009年以來最老的船隊（該數據不包括總噸位小於5000噸的小型船舶）。而集裝箱船隊的船齡在去年年底達到了14.3年，這是自1993年Clarksons開始收集數據以來的最高值。運載石油和其他液體的郵輪的平均船齡達到了20年來的峰值，為12.9年。

報道，自從烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯違反制裁措施提高了老化油輪的價值。薄弱的環境法規使得對老舊船舶的投資有利可圖，從而使得船東們選擇繼續投資老舊船舶而非訂購更環保的新船。船東們雖然被要求訂購更環保的新船以幫助全球貿易去炭化，但船東們由於綠色燃料的可獲得性存在不確定性，從而在訂購使用綠色燃料的新船方面猶豫不決。

船舶經紀公司吉佈森（Gibson）的研究主管理查理·馬修斯（Richard Matthews）說，自從烏克蘭戰爭以來，幾乎沒有任何郵輪報廢。由所有權不透明的公司組成的「影子船隊」介入了俄羅斯石油的運輸，買下了更舊更便宜的油輪，通常大型石油公司會考慮在這些油輪磨損15年後將其報廢。

吉佈森公司的數據顯示，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一艘船齡為15年的阿芙拉型油輪（常用于運輸俄羅斯石油的中型油輪）的市場價值飆升了129%，達到4000萬美元。與此同時，報廢阿芙拉型船的市場售價僅增長了40%至920 萬美元。

馬修斯說，船東不報廢舊船是因為有很多錢可以賺。烏克蘭戰爭也間接推高了石油運輸成本，因為歐洲從比俄羅斯更遠的產油國進口石油，而油輪船東也要為更遠的航程支付更高的費用。

倫敦大學洛杉磯分校的航運和能源研究員特里斯坦·史密斯（Tristan Smith）說，船隊老齡化是2010年造船業最後一個高峰之後船舶生命周期接近尾聲的自然結果。但這一趨勢不太可能馬上逆轉，是由於近年來造船企業的整合使得造船能力自2010年以來已下降了35%。