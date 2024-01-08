個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報291.84元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報71.29元；美團（3690）跌0.73%，折合報77.18元；匯控（0005）升2.08%，折合報63.65元；建行（0939）跌0.26%，折合報4.56元。

道期現跌0.108%；標期現升0.12%；納期現升0.2%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.17%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.19%。

VIX指數隔晚跌5.52%或0.78點，報13.35點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報73.83美元；布油現升0.07%或0.06美元，報78.82美元；金價現升0.02%或0.59美元，報2046.04美元；LME 銅期貨隔晚跌0.04%或3.5美元，報8463美元。美國10年期債息現升1.17%或0.0469厘，報4.0457厘。

今日焦點股份可留意：

微創腦科學（2172）盈喜料去年全年經調整利潤至少1.8億元人幣。

山高新能源（1250）8億元人幣收購可再生能源技術及電動車充電設施業務。

中華煤氣（0003）收集廚餘轉化成清潔能源。

新世界（0017）回購近1.6億元債券。

金蝶國際（0268）料去年虧損收窄至最多2.5億元。

高鵬礦業（2212）折讓18%配股集資最多3599萬元。

廣汽（2238）去年12月新能源車銷量按年升五成，全年升近八成。

龍皇集團（8493）訂戰略合作賣機器人。

有線（1097）：因應業務轉型，解散電訊業務直接營銷團隊。

裕承科金（0279）大股東左右手交易，顯示新接貨公司鄭志剛間接持股七成。

中國海外（0688）去年合約物業銷售額升5.1%。

TPG沽清鳳凰衛視（2008）7.62%持股套現315萬。

保利置業（0119）去年銷售額升7%。

融創中國（1918）去年銷售額跌近50%。

匯豐下調小鵬（9868）美港股目標價，維持「買入」評級。

中國利郎（1234）去年第四季零售額升35%。

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