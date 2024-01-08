恒指今早高開46點或0.29%，報16581點，大市成交金額10億元；國指今早高開8點或0.16%，報5615點。恒生科技指數開市報3589點，跌0.08%。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為6.19%，下跌為3.6%，無升跌為90.19%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、小米（1810）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌34隻升，17隻下跌，31隻無升跌。新奧（2688）升5.51%，報62.2元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.67%，報142.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，12隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報51元，升1.29%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報87.5元，跌3.05%。
恒指重上20天線(16565.14點)。科指續低於主要平均線。
恒大汽車、新耀萊停牌。恒大（3333）開市報0.225元，升2.74%。恒大物業（6666）無成交，報0.47元。
微創腦科學（2172）盈喜料去年全年經調整利潤至少1.8億元人幣。開市報9.6元，升0.63%。
山高新能源（1250）8億元人幣收購可再生能源技術及電動車充電設施業務。開市報2.07元，無升跌。
中華煤氣（0003）收集廚餘轉化成清潔能源。開市報5.9元，無升跌。
新世界（0017）回購近1.6億元債券。開市報11.08元，無升跌。
金蝶國際（0268）料去年虧損收窄至最多2.5億元。開市報10.42元，無升跌。
高鵬礦業（2212）折讓18%配股集資最多3599萬元。無成交，報0.25元。
廣汽（2238）去年12月新能源車銷量按年升五成，全年升近八成。開市報3.51元，無升跌。
龍皇集團（8493）訂戰略合作賣機器人。開市報0.39元，無升跌。
有線（1097）：因應業務轉型，解散電訊業務直接營銷團隊。無成交，報0.037元。
裕承科金（0279）大股東左右手交易，顯示新接貨公司鄭志剛間接持股七成。開市報0.044元，升10%。
中國海外（0688）去年合約物業銷售額升5.1%。開市報13.36元，升1.67%。
TPG沽清鳳凰衛視（2008）7.62%持股套現315萬。無成交，報0.24元。
保利置業（0119）去年銷售額升7%。開市報1.56元，升0.65%。
融創中國（1918）去年銷售額跌近50%。開市報1.42元，升2.16%。
匯豐下調小鵬（9868）美港股目標價，維持「買入」評級。開市報51.85元，跌1.61%。
中國利郎（1234）去年第四季零售額升35%。無成交，報4.23元。
破頂股包括，宋都服務（9608）創上市新高，見0.26元，開市報0.26元，升1.96%；慕容家居（1575）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，升1.69%；賽迪顧問（2176）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，無升跌；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.38元，開市報3.38元，升0.3%。
3隻股份創上市新低，包括醫思健康（2138）低見1.51元，開市報1.51元，跌1.31%；金山雲（3896）低見1.72元，開市報1.72元，跌1.15%；衛龍（9985）低見6.23元，開市報6.23元，跌4.59%。
異動股
上升異動股，包括，電訊首科（3997）開市報0.435元，升12.99%；五菱（0305）開市報0.44元，升10%；華科資本（1140）開市報0.158元，升9.72%；海納星空科技（8297）開市報0.225元，升7.14%；招商局商業房託（1503）開市報1.43元，升6.72%；香港航天科技（1725）開市報2.94元，升6.52%；恆宇集團（2448）開市報0.054元，升5.88%；智雲健康（9955）開市報6.4元，升5.61%；新奧（2688）開市報62.2元，升5.51%。
下跌異動股，包括，中國碳中和（1372）開市報0.56元，跌6.67%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.63元，跌5.97%；PERFECTECH INTL（0765）開市報1.03元，跌5.5%；中國天弓控股（0428）開市報0.207元，跌5.48%；衛龍（9985）創上市新低，見6.23元，開市報6.23元，跌4.59%；中遠海能（1138）開市報7.36元，跌3.41%；中國衛生集團（0673）開市報0.93元，跌3.12%；嗶哩嗶哩（9626）開市報87.5元，跌3.05%；三生製藥（1530）開市報6.8元，跌2.86%。
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