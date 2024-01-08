恒指今早高開46點或0.29%，報16581點，大市成交金額10億元；國指今早高開8點或0.16%，報5615點。恒生科技指數開市報3589點，跌0.08%。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為6.19%，下跌為3.6%，無升跌為90.19%。