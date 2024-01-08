港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升2.29點子至4.89357%，是1月2日後最高，當日報4.98536%。
港元現報7.8086元升值33點子，曾貶值最多3點子，報7.8122元，亦曾升值最多46點子，報7.8073元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.17點子至4.77083%，是2024年1月4日後最高；1星期HIBOR升2.33點子至4.81726%；2星期HIBOR升3.72點子至4.85268%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.13點子至4.94845%；6個月期HIBOR升0.74點子至4.96488%；12個月期HIBOR升0.79點子至4.96702%。
美元指數現報102.471升值0.059點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45372%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.583%，終止單日收窄，利差是2023年11月07日後最闊，當日差距為-0.5985%。
對上一次終止單日收窄，是2024年1月02日，當日利差報-0.4776%。
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