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恒指半日跌337點 科指見逾一年低 南北水齊齊流走

美股上周五升，但A股港股受眾多負面因素影響而向下，包括，中植聲請破產成為中國有史以來規模最大的破產案之一，拖累市場氣氛；股東減持中金，拖累中資券商股；美債息上周五見兩周高，拖累科技股。港股高開後隨內地股市急跌，恒指見近一個月低，科指見逾一年低。南北水半日齊齊流走。

恒指今早高開46點，高位升56點，低位跌346點，高低波幅404點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.54%，下跌為40.49%，無升跌為46.96%。

恒指半日跌337點或2.04%，報16197點，大市成交金額479億元；國指跌137點或2.46%，報5469點。恒生科技指數收報3479點，跌3.15%，低見3472.2點，是2022年11月28日3313.73點後最低。

藍籌股成交金額199.06億元，佔大市成交41.55%；科指成份股成交金額103.17億元，佔大市成交21.53%；國指成份股成交金額164.59億元，佔大市成交34.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.42%，至106.21億元，佔大市成交22.17%。牛熊證成交金額48.72億元，增加1.99%；窩輪成交金額57.49億元，增加14.55%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、神華（1088） 、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，80隻下跌，0隻無升跌。神華（1088） 升0.36%，收報28.2元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌5.49%，收報14.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報21.85元，跌0.68%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報47.85元，跌9.2%。

恒指20天線(16545.92點)得而復失，下試保力加通道底(16084.18點)。科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流出1.24億元，終止連續5日流入。南水北上合計淨流出31.59億元人民幣，終止單日流入。

龍運與中銀香港（2388）簽訂2億元可持續發展表現掛鈎貸款。收報20.2元，跌0.74%。

載通（0062）收報9.3元，升0.22%。

許濤：有信心今年翻身 曾志偉：應不會再裁員 TVB（0511）股價一度急漲近7%。收報3.3元，升4.76%。

呈請人：擬撤回對龍光（3380）清盤呈請。見52周低0.55元，收報0.57元，跌1.72%。

摩通：騰訊（0700）第四季收入料放緩 估值仍吸引。收報287.2元，跌1.71%。

恒大汽車、新耀萊停牌。恒大（3333）收報0.215元，跌1.83%。恒大物業（6666）收報0.47元，無升跌。

微創腦科學（2172）盈喜料去年全年經調整利潤至少1.8億元人幣。收報9.71元，升1.78%。

山高新能源（1250）8億元人幣收購可再生能源技術及電動車充電設施業務。收報2.08元，升0.48%。

中華煤氣（0003）收集廚餘轉化成清潔能源。收報5.89元，跌0.17%。

新世界（0017）回購近1.6億元債券。收報10.8元，跌2.53%。

金蝶國際（0268）料去年虧損收窄至最多2.5億元。收報10.12元，跌2.88%。

高鵬礦業（2212）折讓18%配股集資最多3599萬元。創52周高，見0.4元，收報0.27元，升8%。

廣汽（2238）去年12月新能源車銷量按年升五成，全年升近八成。收報3.45元，跌1.71%。

龍皇集團（8493）訂戰略合作賣機器人。收報0.38元，跌2.56%。

有線（1097）：因應業務轉型，解散電訊業務直接營銷團隊。收報0.038元，升2.7%。

裕承科金（0279）大股東左右手交易，顯示新接貨公司鄭志剛間接持股七成。收報0.04元，無升跌。

中國海外（0688）去年合約物業銷售額升5.1%。收報12.7元，跌3.35%。

TPG沽清鳳凰衛視（2008）7.62%持股套現315萬。收報0.24元，無升跌。

保利置業（0119）去年銷售額升7%。收報1.52元，跌1.94%。

融創中國（1918）去年銷售額跌近50%。收報1.4元，升0.72%。

匯豐下調小鵬（9868）美港股目標價，維持「買入」評級。收報47.85元，跌9.2%。

中國利郎（1234）去年第四季零售額升35%。創52周高，見4.29元，收報4.24元，升0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見7.79元，收報7.32元，跌1.88%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.5元，收報2.47元，升7.86%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.3元，收報0.3元，升17.65%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1096.95元，收報1096.95元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1060.55元，收報1060.55元，升0.09%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.63元，收報17.63元，升0.17%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見86.24元，收報86.24元，升1.48%；德康農牧（2419）創上市新高，見60.1元，收報58.8元，升1.38%；南戈壁（1878）創52周高，見4.76元，收報4.69元，升23.42%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.03元，收報4.97元，跌0.8%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.33元，收報0.33元，升1.54%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升6.06%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.03元，跌0.98%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.207元，收報0.207元，升13.11%；譚木匠（0837）創52周高，見5.04元，收報5.04元，無升跌；中國順客隆（0974）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升11.25%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見9.35元，收報9.13元，升2.93%；中國利郎（1234）創52周高，見4.29元，收報4.24元，升0.24%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.5元，收報0.51元，跌3.77%；萬科（2202）低見6.63元，收報6.64元，跌1.63%；佳兆業（1638）低見0.163元，收報0.165元，跌2.37%；美的置業（3990）低見4.88元，收報4.88元，跌4.13%；九毛九（9922）低見5.32元，收報5.36元，跌5.13%；呷哺呷哺（0520）低見2.22元，收報2.26元，跌2.16%；華南城（1668）低見0.265元，收報0.27元，跌1.82%；萬國數據（9698）低見7.38元，收報7.41元，跌6.32%；中國飛鶴（6186）低見3.93元，收報3.95元，跌3.19%；稻草熊（2125）低見0.45元，收報0.455元，跌2.15%。

124隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.15元，收報2.17元，跌0.91%；華潤萬象（1209）低見25.05元，收報25.4元，跌3.42%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.77元，跌0.56%；特步（1368）低見3.65元，收報3.68元，跌2.65%；新城發展（1030）低見1.12元，收報1.13元，跌2.59%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，跌1.72%；越秀地產（0123）低見5.58元，收報5.63元，跌2.26%；廣發証券（1776）低見8.58元，收報8.65元，跌3.78%；莎莎國際（0178）低見0.96元，收報0.97元，跌2.02%；海底撈（6862）低見13.18元，收報13.28元，跌3.21%。

異動股

上升異動股，包括，蒙古能源（0276）收報0.8元，升60%；濠亮環球（8118）收報0.35元，升48.31%；中國天億福（8196）收報0.345元，升38%；嘉進投資國際（0310）收報0.13元，升30%；南戈壁（1878）創52周高，見4.76元，收報4.69元，升23.42%；勵時集團（1327）收報0.071元，升18.33%；新娛科控股（6933）收報0.285元，升18.26%；官醞控股（8513）收報0.124元，升18.1%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.046元，升17.95%；通達宏泰（2363）收報0.06元，升17.65%。

下跌異動股，包括，奇點國際（1280）收報1.05元，跌34.78%；中國口腔產業（8406）創上市新低，見0.067元，收報0.071元，跌34.26%；升華蘭德（8106）收報0.096元，跌25%；智昇集團控股（8370）創上市新低，見0.032元，收報0.037元，跌21.28%；國茂控股（8428）收報1.19元，跌20.67%；金奧國際（0009）收報0.012元，跌20%；中油潔能控股（1759）收報0.45元，跌18.18%；ＢＣ科技集團（0863）收報8.53元，跌17.02%；力圖控股（1008）收報0.15元，跌16.67%；明樑控股（8152）收報0.059元，跌15.71%；齊家控股（8395）收報0.73元，跌14.12%。

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