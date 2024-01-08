美股上周五升，但A股港股受眾多負面因素影響而向下，包括，中植聲請破產成為中國有史以來規模最大的破產案之一，拖累市場氣氛；股東減持中金，拖累中資券商股；美債息上周五見兩周高，拖累科技股。港股高開後隨內地股市急跌，恒指見近一個月低，科指見逾一年低。南北水半日齊齊流走。