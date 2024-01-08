中國恒大（3333）系再傳壞消息，繼主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施後，恒大汽車（0708）今披露，恒大汽車執董劉永灼因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留。劉永灼亦是恒馳新能源汽車集團總裁。
劉永灼曾任中國恒大副總裁、恒大足球俱樂部董事長、恒大高科技集團董事長、恒大礦泉水集團董事長，過往曾就公司引入戰略投資者等多次回應內地傳媒查詢。
恒大汽車由今日上午9時正起停牌，將於下午1時正起恢復買賣股份。恒大汽車停牌前報0.415元。
目前除了許家印已因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施，亦傳出許家印二兒子許滕鶴、許家印的「左右手」、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等多名現任及前任高層已接受調查，當局正調查中國恒大是否有違反資金使用規定。
在1月1日，恒大汽車披露去年7月引入「中東金主」紐頓集團一事觸礁。紐頓集團的股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期，因此認購協議已於2023年12月31日失效。
恒大汽車指，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股之若干關鍵條款進行磋商。
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