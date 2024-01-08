劉永灼曾任中國恒大副總裁、恒大足球俱樂部董事長、恒大高科技集團董事長、恒大礦泉水集團董事長，過往曾就公司引入戰略投資者等多次回應內地傳媒查詢。

恒大汽車由今日上午9時正起停牌，將於下午1時正起恢復買賣股份。恒大汽車停牌前報0.415元。

目前除了許家印已因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施，亦傳出許家印二兒子許滕鶴、許家印的「左右手」、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等多名現任及前任高層已接受調查，當局正調查中國恒大是否有違反資金使用規定。

在1月1日，恒大汽車披露去年7月引入「中東金主」紐頓集團一事觸礁。紐頓集團的股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期，因此認購協議已於2023年12月31日失效。

恒大汽車指，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股之若干關鍵條款進行磋商。

其他報道

半日沽空金額增70% 盈富沽空增6倍

大連萬達再賣產 順德萬達廣場轉手美的置業

恒指半日跌337點 科指見逾一年低 南北水齊齊流走

龍運與中銀香港簽訂2億元可持續發展表現掛鈎貸款

滬深三大指數半日向下 滬指險守2900點 深證成指曾失守9000點

許濤：有信心今年翻身 曾志偉：應不會再裁員 TVB股價一度急漲近7%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至1周高

Nvidia向中國推降級版晶片 騰訊阿里並不熱衷 減少訂購數量

波音甩門︱波音CEO將召開安全問題大會

呈請人：擬撤回對龍光清盤呈請

美國國會領導人達成支出上限協議 降政府停運風險

摩通：騰訊第四季收入料放緩 估值仍吸引

波音甩門︱大灣區航空：去年訂購15架737-9客機 採緊急逃生門設計 與涉事客機不同

恒大汽車、新耀萊停牌

港股ADR升39點 夜期高水55點 美期亞股個別發展

北水增持盈富 減持金地商置