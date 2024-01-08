A股方面，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，瑞銀預期今年中國名義國內生產總值（GDP）增幅由去年4.6%反彈至5.3%，同時CPI（消費物價指數）和PPI（生產者物價指數）將會反彈，均有助企業盈利增長。他指，去年第3季中資企業盈利已反映觸底回升的跡象，預期今年滬深300指數盈利增長約8%。

他又表示，現時滬深300指數市盈率較歷史均值低一個標準差，市帳率跌至歷史低位水平，惟股市下跌以致投資者失去信心。不過，若盈利增長8%的預測能兌現，加上美息向下的條件下，相信會有更多資金關注新興市場，包括中港股市場。

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