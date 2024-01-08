港股踏入2024年繼續低位爭持，瑞銀全球投資銀行大中華研究部總監連沛堃表示，年初以來港股表現不如預期或因市場對美聯儲減息預期搖擺有關，影響全球資產配置。不過，他預期港股將跑贏A股，主要由於港股自去年第二季起被大量拋售，外資倉位已很低；美聯儲減息預期下，資金將流入新興市場，而港股作為離岸市場將第一波受惠；以及互聯網板塊為港股重倉，瑞銀料該板塊今年每股盈利增長有23%，跑贏大市。
A股方面，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，瑞銀預期今年中國名義國內生產總值（GDP）增幅由去年4.6%反彈至5.3%，同時CPI（消費物價指數）和PPI（生產者物價指數）將會反彈，均有助企業盈利增長。他指，去年第3季中資企業盈利已反映觸底回升的跡象，預期今年滬深300指數盈利增長約8%。
他又表示，現時滬深300指數市盈率較歷史均值低一個標準差，市帳率跌至歷史低位水平，惟股市下跌以致投資者失去信心。不過，若盈利增長8%的預測能兌現，加上美息向下的條件下，相信會有更多資金關注新興市場，包括中港股市場。
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