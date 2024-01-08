協成行發展有限公司董事總經理方文雄表示：「我非常感謝我的祖父及父親，為協成行打下了良好的基石，令集團可以自1948年成立以來，一直穩步發展，由生產芝麻及傢具，蛻變成為一間與時並進及充滿活力的企業。多年來我們為無數家庭和公司成就幸福及夢想。趁着集團成立75周年這個重要里程碑，我們決定更新品牌形象，以新的使命、願景及核心價值，帶領團隊繼續攜手與持份者，協力成長，合作共贏」。該公司為了配合品牌形象更新，亦投放了大量資源全速推進數碼化，為持份者帶來更優質的體驗，同時加強集團自身的效率。集團更希望長遠透過在數碼化的努力，可以為可持續發展出一分力。

他說，協成行將以「凡事更進一步 共創幸福生活」為企業使命，集團新的四大核心品牌價值為：目標為本、與時並進、堅守原則及全心全意。作為一間伴隨香港成長75年的企業，協成行以「以善為本」及「以人為本」的精神，與持份者協力成長，成就更美好的未來。

該公司副董事總經理方添輝表示，協成行致力履行品牌六大承諾，包括合作共贏、和諧社區、健康生活、成長思維、回饋社會及穩健發展。當中其亦強調，守最高的環境、社會和企業管治（ESG）標準，穩步前行。

該公司又指，多年來攜手兩個家族基金，方樹福堂基金及方潤華基金合共支持約600個本地、國內、甚至海外的慈善項目。因此，集團品牌形象更新的首個項目，就是向與集團理念一致的國際慈善團體捐出200萬元，支援海內外超過3萬名有需要人士得到醫療服務。

協成行為方樹泉家族創辦，歷經方樹泉、方潤華第一、二代經營，已經進入第三代方文雄、第四代方添輝管理。該公司曾經在1972年至1989年上市，目前主要從事地產發展、收租、酒店、餐飲及瑜珈中心。

其他報道

恒指收市跌310點 5日累挫822點 4個月最長跌浪

炒股已蝕逾6萬人幣 胡錫進：堅持A股會反彈 深信最終能整倉翻紅

當文歷餅店全線結業 曾獨創益力多樽造型曲奇杯、「炒栗子」蛋糕等

法巴：今年港股看法持中性 去年港企回購約161億美元股份

高盛對李寧維持「買入」評級 目標價下調13%至33元

極氪今年銷售目標提高至23萬輛 是去年銷量兩倍

滬深三大指數跌逾1% 滬指再失守2900點 兩市逾4800股下跌

瑞銀錢于軍：預計2030年前中國GDP平均年增4%至4.5%

中植突獲准破產 彭博社：更側重遏制金融風險 投資者損失達560億美元

路透社：中證監取消限制 公募基金可淨賣出股票