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和電香港保險代理品牌與蘇黎世保險推旅遊險

和記電訊（香港）宣布，旗下全新保險代理品牌Domain5與蘇黎世保險（香港）攜手合作，為客戶提供一站式的保險服務及專屬優惠，首階段合作聚焦推廣旅遊保險，期望日後提供更多其他保險產品。蘇黎世與Domain5，為單次旅遊及全年旅遊計劃客戶推出包括額外200元旅程延誤津貼。另由即日起至2月16日提供保費8折折扣優惠，及贏取機票小遊戲等旅遊保險優惠。

兩公司指，首階段合作將以旅遊保障為焦點，讓客戶可於和記電訊香港旗下3香港、SUPREME、SoSIM及MO+的一站式專屬網上平台投保，並專享獨有優惠。其客戶可於出發前，除了可於手機應用程式或網頁購買數據漫遊服務外，更可於專屬網上平台直接購買蘇黎世「自在旅遊」保險計劃，投保過程最快只需5分鐘。

蘇黎世保險（香港）自2022年九月推出讓客戶自選保障配搭的「自在旅遊」保險計劃，截至2023年9月，旅遊保險新造業務按年增加超過400%。蘇黎世保險（香港）一般保險業務行政總裁秦展表示，在後疫情時代，保險服務數碼化以及簡化投保程序勢在必行。是次策略合作希望可以為客戶帶來更輕鬆無憂的旅程體驗，未來他們會致力研究更多可能性，提供更多聯乘優惠或共同推出其他一般保險產品。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，和記電訊香港致力在5G世代轉型為數碼服務營辦商，推出不同類型的數碼生活服務及應用方案，助個人及企業客戶數碼轉型。集團成立全新服務品牌 Domain5，藉此向客戶推廣最合適的保險產品。是次夥拍蘇黎世保險（香港）為客戶提供專享優惠，藉此深化集團數碼服務營辦商的形象，而蘇黎世則可擴大客戶接觸面，提供簡便的投保平台，締造三贏局面。

兩公司指，蘇黎世「自在旅遊」保險計劃涵蓋包括個人財物保障、高達150萬元的醫療費用保障，及高達5萬元的旅程取消或阻礙保障。客戶更可根據個別行程目的，從六項額外選項中靈活搭配，包括自駕遊、婚照拍攝及海外旅行結婚、海外活動如參加演唱會、音樂慶典、大型嘉年華、業餘運動如滑雪及潛水等，以至郵輪旅遊、短期海外留學。

 

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