為迎接新春佳節，東薈城名店倉意邀請90後本地環保紙藝創作家洪紫恩(Jennifer Hung)，於2024年1月19日至2月22日期間攜手打造糅合中西美學及環保元素的新春主題活動 「蝶舞。花見」。以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感，為 東薈城名店倉構思幸福詩意的的大型新年永續花藝裝置—「栩栩花蝶園圃」。
此外，顧客於二樓(鄰近中銀香港)以手機掃描二維碼通過AI個性測試，即可創造你的專屬彩蝶；下載TAIKOO+手機應用程式登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，更可免費換領Cinnabon 限量版蝴蝶造型曲奇餅
今年1月24日至2月13日期間，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額（見表），即可換領東薈城名店倉「花漾新春賞」限量版新春禮品及可作現金使用的CG Dollars。CG Dollars 可當現金於場内超過160個商戶直接當現金使用，消費後賺取會員積分即可換CG Dollars，CLUB CG會員可憑250分兌換1 CG Dollar 。非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。
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即日電子消費
（最少一張港幣2,000元或以上之收據）
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東薈城名店倉「花漾新春賞」禮遇
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港幣3,000元
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限量版「花漾彩蝶」利是封套裝乙套
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15 CG Dollars
(等值3,750會員積分)
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港幣8,000元
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Cath Kidston花香護膚禮品套裝乙套
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港幣12,000元
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COVA賀年珍瓏朱古力全盒乙個
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