此外，顧客於二樓(鄰近中銀香港)以手機掃描二維碼通過AI個性測試，即可創造你的專屬彩蝶；下載TAIKOO+手機應用程式登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，更可免費換領Cinnabon 限量版蝴蝶造型曲奇餅

今年1月24日至2月13日期間，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額（見表），即可換領東薈城名店倉「花漾新春賞」限量版新春禮品及可作現金使用的CG Dollars。CG Dollars 可當現金於場内超過160個商戶直接當現金使用，消費後賺取會員積分即可換CG Dollars，CLUB CG會員可憑250分兌換1 CG Dollar 。非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。

即日電子消費 （ 最少一張港幣 2,000 元或以上之收據 ） 東薈城名店倉「花漾新春賞」禮遇 港幣 3,000 元 限量版「花漾彩蝶」利是封套裝乙套 15 CG Dollars ( 等值 3,750 會員積分 ) 港幣 8,000 元 Cath Kidston 花香護膚禮品套裝乙套 港幣 12,000 元 COVA 賀年珍瓏朱古力全盒乙個

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