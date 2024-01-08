摩根士丹利發表報告指，中國汽車業或於今年初將以庫存消化為主，而價格戰進入中場休息，隨後下半年出現以車型驅動的復蘇。另未來有五個關鍵領域值得留意，包括跨地區﹑跨界的戰略合作；科技差異；自動駕駛和人工智能；降低成本；以及汽車製造轉移至海外。