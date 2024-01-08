摩根士丹利發表報告指，中國汽車業或於今年初將以庫存消化為主，而價格戰進入中場休息，隨後下半年出現以車型驅動的復蘇。另未來有五個關鍵領域值得留意，包括跨地區﹑跨界的戰略合作；科技差異；自動駕駛和人工智能；降低成本；以及汽車製造轉移至海外。
該行預計，今年中國乘用車銷量按年跌2%至2550萬輛，但新能源汽車銷量按年升21%至1070萬輛，意味其滲透率可達到42%。同時，智能駕駛普及和新增值內容的車股可望跑出，看好新能源汽車新勢力公司「蔚小理」；首選股為理想汽車（2015），將其目標價由207元升至246元，評級為「增持」；比亞迪 （1211）目標價則由242元調低至239元，評級為「與大市同步」。在傳統綜合型車廠中，大摩看好廣汽 （2238） 質素改進，股價有望趕上表現優異的新能源車企。
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