moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

全球網絡犯罪2021至22年增兩成  香港面對自動機器人攻擊增幅比全球高

LexisNexis Risk Solutions發表2022年全年網絡犯罪報告顯示，隨著全球經濟及市場重啟，全球的網絡犯罪由2021年到2022年，按年增加20%，由人類及自動化機器人發動的攻擊分別按年增加56%及27%。在其對期間全球5.13億宗交易進行分析時顯示，由人類及自動化機器人發動的攻擊分別多達300萬及1500萬宗。經桌面電腦及手機發動攻擊的比例各佔47%及53%。2022年相比2021年，經手機攻擊則按年增加2個百分點。

按地區去分析，該行指，香港在2021年至2022年計，錄得交易量按年增加68%，錄得的人為及自動機器人發行的攻擊則分別按年增加23%及30%。在人為領域，香港遇到攻擊則比亞太區及全球錄得的增長率為低，但是若論自動機器人施襲及相關罪案的情況，香港錄得的增幅，則比亞太區錄得按年跌幅19%及全球錄得按年增幅27%而言，明顯較高。

該行稱，香港在2022年疫情期間，面對網絡攻擊比其他在當年重啟經濟的亞太地區會較少，面對整體、經手機App、經手機瀏覽器及經桌面電腦攻擊的情況，分別只有0.6%、0.3%、2.5%及1.4%，均比亞太區錄得的1.5%、0.4%、3.8%及3.1%為低。