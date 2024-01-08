按地區去分析，該行指，香港在2021年至2022年計，錄得交易量按年增加68%，錄得的人為及自動機器人發行的攻擊則分別按年增加23%及30%。在人為領域，香港遇到攻擊則比亞太區及全球錄得的增長率為低，但是若論自動機器人施襲及相關罪案的情況，香港錄得的增幅，則比亞太區錄得按年跌幅19%及全球錄得按年增幅27%而言，明顯較高。

該行稱，香港在2022年疫情期間，面對網絡攻擊比其他在當年重啟經濟的亞太地區會較少，面對整體、經手機App、經手機瀏覽器及經桌面電腦攻擊的情況，分別只有0.6%、0.3%、2.5%及1.4%，均比亞太區錄得的1.5%、0.4%、3.8%及3.1%為低。