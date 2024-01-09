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通脹預期降至3年低 道指升216點 波音跌8% 輝達創新高

美債息降，債息倒掛擴大，美股上升，道指連升3日，標指納指見近兩周高。紐約聯儲調查顯示消費者通脹預期降至三年低點，兩位聯儲局官員發表鴿派講話，亞特蘭大聯儲行長稱通脹降溫超出預期，並預計三季度首次降息。聯儲會理事Bowman表示如果通脹進一步下降，降息最終是適宜的。輝達推出桌面級AI晶片，股價創紀錄新高。蘋果混合實境頭顯Vision Pro將於2月2日在美國門店開售，這是該公司九年來首款重磅新產品，起售價3,499美元，蘋果升2.4%。聯合航空證實在波音737 Max 9飛機上發現螺栓鬆動等問題，波音跌8%。ETF獲批憧憬推動比特幣升至21個月高點。

道瓊斯工業平均指數收漲216點，升幅0.58%，報37683點。標普500指數收漲66點，升幅1.42%，報4763點。納斯達克綜合指數收漲319點，或2.21%，報14843點。

Salesforce升3.88%，報260.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻64點，而波音跌8.03%，報229元，拖累道指131點。

科技股方面，蘋果收市報185.56元，升2.41%，谷歌母公司Alphabet收市報138.84元，升2.29%，亞馬遜收市報149.1元，升2.65%，Facebook收市報358.66元，升1.9%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.38%，報478點。德國DAX指數收漲0.74%，報16716點；法國CAC 40指數漲0.4%，報7450點；英國富時100指數收漲0.06%，報7694點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.48%，報6112點。

美國2年期債息曾跌最多1.9%，是2023年12月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.82%。低見4.2974厘，是1月4日4.2974厘後最低。收市報4.3746厘，是1月3日後收市新低，當日報4.3305厘。連跌2日，累計跌0.01厘，對上一次連跌2日是2023年12月20日。

美國10年期債息曾跌最多2.01%，是2023年12月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.96%。低見3.9643厘，是1月5日3.9513厘後最低。收市報4.0305厘，是1月4日後收市新低，當日報3.9988厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至36.644基點，是1月5日40.104基點後最闊。收市報34.83基點，是1月4日後收市最闊，當日報38.787基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至142.011基點，是1月5日143.917基點後最闊。收市報136.702基點，是1月4日後收市最闊，當日報140.263基點。

道指曾升最多0.61%，是1月4日後最大升幅，當日升幅為0.76%。高見37692.92點，是1月4日37716.41點後最高。收市報37683.01點，是1月2日後收市新高，當日報37715.04點。連升3日，累計升252.82點，對上一次連升3日是2023年12月28日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年12月26日。

標指曾升最多1.43%，是2023年11月14日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4764.54點，是2023年12月29日4788.43點後最高。收市報4763.54點，是2023年12月29日後收市新高，當日報4769.83點。連升2日，累計升74.86點，對上一次連升2日是2023年12月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2023年12月22日。

納指曾升最多2.22%，是2023年11月14日後最大升幅，當日升幅為2.59%。高見14846.9點，是1月2日14887.8點後最高。收市報14843.77點，是2023年12月29日後收市新高，當日報15011.35點。連升2日，累計升333.47點，對上一次連升2日是2023年12月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2023年12月27日

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