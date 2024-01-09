個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.01%，折合報290.91元；阿里巴巴（9988）升1.11%，折合報71.13元；美團（3690）升1.41%，折合報74.99元；匯控（0005）升3.26%，折合報64.69元；建行（0939）升0.03%，折合報4.5元。

道期現跌0.108%；標期現跌0.08%；納期現跌0.09%。日本東證指數現升1.05%；韓國KOSPI指數現升0.77%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.01%。

VIX指數隔晚跌2.02%或0.27點，報13.08點。

紐油現跌0.01%或0美元，報70.76美元；布油現跌3.35%或2.63美元，報76.12美元；金價現升0.32%或6.49美元，報2034.56美元；LME 銅期貨隔晚跌0.17%或15美元，報8448美元。美國10年期債息現跌0.37%或0.0152厘，報4.0153厘。

今日焦點股份可留意：

美中嘉和（2453）上市，定價14.28元。

中深建業（2503）上市，定價1元。

長久股份（6959）上市，定價5.95元。

恒鼎（1393）遭清盤呈請，下月21日聆訊。

京東（9618）旗下達達集團涉誇大收入5億人民幣。

富士高（0927）︰客戶索賠金額升至2000萬美元。

寶龍地產（1238）去年賣樓跌33%至275億人幣。

中建富通（0138）售協興隆舞台工程，買家拖欠尾數1000萬元。

中國中免（1880）去年多賺34%，第四季盈利升2.8倍。

耀才（1428）9個月稅後純利達4.42億元，按年升7%。

L'OCCITANE（0973）：André Joseph Hoffmann辭任CEO Laurent Marteau接棒。

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