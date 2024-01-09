moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升214點 夜期高水153點 3新股上市

美股向上，港股ADR升214點或1.31%，報16439點，即月恒指夜期升124點，報16377點，夜期高水153點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.01%，折合報290.91元；阿里巴巴（9988）升1.11%，折合報71.13元；美團（3690）升1.41%，折合報74.99元；匯控（0005）升3.26%，折合報64.69元；建行（0939）升0.03%，折合報4.5元。

道期現跌0.108%；標期現跌0.08%；納期現跌0.09%。日本東證指數現升1.05%；韓國KOSPI指數現升0.77%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.01%。

VIX指數隔晚跌2.02%或0.27點，報13.08點。

紐油現跌0.01%或0美元，報70.76美元；布油現跌3.35%或2.63美元，報76.12美元；金價現升0.32%或6.49美元，報2034.56美元；LME 銅期貨隔晚跌0.17%或15美元，報8448美元。美國10年期債息現跌0.37%或0.0152厘，報4.0153厘。

今日焦點股份可留意：

美中嘉和（2453）上市，定價14.28元。

中深建業（2503）上市，定價1元。

長久股份（6959）上市，定價5.95元。

恒鼎（1393）遭清盤呈請，下月21日聆訊。

京東（9618）旗下達達集團涉誇大收入5億人民幣。

富士高（0927）︰客戶索賠金額升至2000萬美元。

寶龍地產（1238）去年賣樓跌33%至275億人幣。

中建富通（0138）售協興隆舞台工程，買家拖欠尾數1000萬元。

中國中免（1880）去年多賺34%，第四季盈利升2.8倍。

耀才（1428）9個月稅後純利達4.42億元，按年升7%。

L'OCCITANE（0973）：André Joseph Hoffmann辭任CEO Laurent Marteau接棒。

 

其他報道

比特幣升穿47000美元 憧憬ETF獲批

通脹預期降至3年低 道指升216點 波音跌8% 輝達創新高

北水增持國美 減持建行

 