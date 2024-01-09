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恒指高開31點 科指升0.3% 新股美中嘉和跌31% 中深建業跌19%

恒指今早高開31點或0.2%，報16256點，大市成交金額13億元；國指今早高開5點或0.1%，報5486點。恒生科技指數開市報3496點，升0.34%。金融、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為8.15%，下跌為2.78%，無升跌為89.06%。

匯控（0005）、建行（0939）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌43隻升，13隻下跌，26隻無升跌。聯想（0992）升3.35%，報10.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.77%，報112.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報10.5元，升3.35%；跌幅最大的是京東（9618）開市報100.3元，跌0.89%。

恒指、科指低於主要平均線。

美中嘉和（2453）上市，定價14.28元。開市報9.8元，跌31.37%。

中深建業（2503）上市，定價1元。開市報0.81元，跌19%。

長久股份（6959）上市，定價5.95元。開市報6.1元，升2.52%。

恒鼎（1393）遭清盤呈請，下月21日聆訊。無成交，報0.138元。

京東（9618）旗下達達集團涉誇大收入5億人民幣。開市報100.3元，跌0.89%。

富士高（0927）︰客戶索賠金額升至2000萬美元。無成交，報0.8元。

寶龍地產（1238）去年賣樓跌33%至275億人幣。開市報0.65元，無升跌。

中建富通（0138）售協興隆舞台工程，買家拖欠尾數1000萬元。無成交，報0.239元。

中國中免（1880）去年多賺34%，第四季盈利升2.8倍。開市報70.05元，升2.41%。

耀才（1428）9個月稅後純利達4.42億元，按年升7%。無成交，報1.4元。

L'OCCITANE（0973）：André Joseph Hoffmann辭任CEO Laurent Marteau接棒。無成交，報21.2元。

破頂股表現

破頂股包括，速騰聚創（2498）創上市新高，見43.15元，開市報43.15元，升0.35%。

破底股方面

創52周低，其中包括，北京北辰實業股份（0588）低見0.68元，開市報0.68元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，華康生物醫學（8622）開市報0.149元，升14.62%；龍皇集團（8493）開市報0.43元，升10.26%；ＢＣ科技集團（0863）開市報8.79元，升10.15%；電訊首科（3997）開市報0.43元，升8.86%；恆宇集團（2448）開市報0.053元，升8.16%；香港航天科技（1725）開市報2.68元，升7.2%；新火科技控股（1611）開市報2元，升6.95%；烯石電車新材料（6128）開市報0.33元，升6.45%；新焦點（0360）開市報0.205元，升5.67%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報18.8元，升5.44%；大洋集團（1991）開市報0.156元，升5.41%。

下跌異動股，包括，美中嘉和（2453）開市報9.8元，跌31.37%；中深建業（2503）開市報0.81元，跌19%；天鴿互動（1980）開市報0.53元，跌7.02%；所羅門環球控股（8133）開市報0.79元，跌4.82%；威鋮國際（1002）開市報0.065元，跌4.41%；東方海外（0316）開市報112.3元，跌3.77%；雅天妮集團（0789）開市報0.58元，跌3.33%；訓修實業（1962）開市報0.45元，跌3.23%；眾誠能源（2337）開市報4.7元，跌3.09%。

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