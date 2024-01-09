恒指今早高開31點或0.2%，報16256點，大市成交金額13億元；國指今早高開5點或0.1%，報5486點。恒生科技指數開市報3496點，升0.34%。金融、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為8.15%，下跌為2.78%，無升跌為89.06%。