港元現報7.81元貶值32點子，曾貶值最多34點子，報7.8102元，亦曾升值最多5點子，報7.8063元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.95點子至4.62131%，是2024年1月2日後最低；1星期HIBOR跌4.17點子至4.77554%；2星期HIBOR跌2.86點子至4.82405%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.94774%；6個月期HIBOR跌1.27點子至4.95214%，是2023年9月7日後最低；12個月期HIBOR跌1.27點子至4.95429%，是2023年6月14日後最低。

美元指數現報102.149貶值0.06點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45372%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.583%，終止單日收窄，利差是2023年11月07日後最闊，當日差距為-0.5985%。

對上一次終止單日收窄，是2024年1月02日，當日利差報-0.4776%。

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