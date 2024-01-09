美股抽升、市場憧憬內地或降準，推動港股高開，恒指暫終止5連跌，不過半日升幅收窄。恒指今早高開31點，高位升190點，低位升8點，高低波幅182點。金融、衛生保健、實業股推動大市。上升股份比例為30.44%，下跌為20.45%，無升跌為49.09%。三隻新股個別發展。
恒指半日升51點或0.32%，報16275點，大市成交金額407億元；國指升2點或0.04%，報5483點。恒生科技指數收報3476點，跌0.24%。
藍籌股成交金額181.75億元，佔大市成交44.65%；科指成份股成交金額92.94億元，佔大市成交22.83%；國指成份股成交金額147.56億元，佔大市成交36.25%。
24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.1%。
窩輪及牛熊證成交金額減少29.44%，至84.13億元，佔大市成交20.65%。牛熊證成交金額35.17億元，減少39.26%；窩輪成交金額48.96億元，減少20.17%。
匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。
藍籌60隻升，16隻下跌，6隻無升跌。聯想（0992）升5.31%，收報10.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌7.97%，收報107.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.7元，升5.31%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低71.05元，收報71.55元，跌3.25%。
北水南下合計淨流出1.02億元，較上日減少92.87%，連續第2日流出，累計流出15.31億元，對上一次連續2日淨流出是2023年12月15日。南水北上合計淨流入10.64億元人民幣，終止連續1日流出。
比特幣創走高，概念股上升。美圖（1357）收報3.39元，升4.95%。BC科技集團（0863）收報9.14元，升14.54%。新火科技控股（1611）收報2.06元，升10.16%。歐科雲鏈（1499）收報0.315元，無升跌。
美中嘉和（2453）上市，定價14.28元。收報10.74元，跌24.79%。
中深建業（2503）上市，定價1元。收報0.8元，跌20%。
長久股份（6959）上市，定價5.95元。收報6.32元，升6.22%。
恒鼎（1393）遭清盤呈請，下月21日聆訊。收報0.125元，跌9.42%。
京東（9618）旗下達達集團涉誇大收入5億人民幣。收報98.2元，跌2.96%。
富士高（0927）︰客戶索賠金額升至2000萬美元。收報0.8元，無升跌。
寶龍地產（1238）去年賣樓跌33%至275億人幣。收報0.65元，無升跌。
中建富通（0138）售協興隆舞台工程，買家拖欠尾數1000萬元。收報0.275元，升15.06%。
中國中免（1880）去年多賺34%，第四季盈利升2.8倍。收報72.05元，升5.34%。
耀才（1428）9個月稅後純利達4.42億元，按年升7%。收報1.43元，升2.14%。
L'OCCITANE（0973）：André Joseph Hoffmann辭任CEO Laurent Marteau接棒。收報22.3元，升5.19%。
破頂股包括，萬國國際礦業（3939）創上市新高，見4.32元，收報4.28元，升2.88%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.465元，收報0.44元，升31.34%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見19.17元，收報19.15元，升7.4%；華夏納指（3086）創上市新高，見35元，收報33.82元，升2.24%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見18.62元，收報18.58元，升6.97%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.7元，收報1037.35元，跌0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.79元，收報17.75元，升0.97%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見115.75元，收報115.75元，升0.52%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見86.4元，收報86.1元，跌0.21%；速騰聚創（2498）創上市新高，見44.4元，收報43.3元，升0.7%；神華（1088） 創52周高，見28.75元，收報28.5元，升1.06%；神華（1088）創52周高，見28.75元，收報28.5元，升1.06%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.18元，收報5.16元，升4.24%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.238元，收報0.212元，跌0.93%；譚木匠（0837）創52周高，見5.19元，收報5.03元，無升跌；國能國際資產（0918）創52周高，見0.48元，收報0.48元，升4.35%；中國順客隆（0974）創52周高，見1.63元，收報1.55元，升44.86%；中國神華（1088）創52周高，見28.75元，收報28.5元，升1.06%；力量發展（1277）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升9.68%。
破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見28.75元，收報28.5元，升1.06%；神華（1088）創52周高，見28.75元，收報28.5元，升1.06%；。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見6.54元，收報6.61元，無升跌；萬國數據（9698）低見7.23元，收報7.23元，跌0.69%；專業旅運（1235）低見0.113元，收報0.113元，跌9.6%；潤泥（1313）低見1.5元，收報1.52元，跌0.65%；恒基發展（0097）低見0.13元，收報0.13元，跌6.47%；富陽（0352）低見0.107元，收報0.108元，跌30.32%；豐德麗控股（0571）低見0.112元，收報0.157元，升29.75%；稀鎂科技（0601）低見0.06元，收報0.06元，跌4.76%；中國高速傳動（0658）低見1.42元，收報1.44元，無升跌；貝森金融（0888）低見0.033元，收報0.033元，跌8.33%。
82隻股份創52周低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.47元，收報0.47元，跌4.08%；特步（1368）低見3.61元，收報3.71元，升0.82%；新城發展（1030）低見1.1元，收報1.11元，無升跌；越秀地產（0123）低見5.51元，收報5.53元，跌1.43%；粤海置地（0124）低見0.54元，收報0.56元，跌1.75%；中金（3908）低見10.32元，收報10.36元，跌0.96%；信德（0242）低見0.9元，收報0.9元，跌1.1%；莎莎國際（0178）低見0.95元，收報0.97元，無升跌；東方（0018）低見0.42元，收報0.42元，跌2.33%；華置（0127）低見1.12元，收報1.14元，升1.79%。
異動股
上升異動股，包括，安科系統（8353）收報0.445元，升56.14%；中國順客隆（0974）創52周高，見1.63元，收報1.55元，升44.86%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.465元，收報0.44元，升31.34%；英記茶莊集團（8241）收報0.218元，升30.54%；豐德麗控股（0571）創上市新低，見0.112元，收報0.157元，升29.75%；華康生物醫學（8622）收報0.167元，升28.46%；中國紅包（8316）收報0.36元，升26.32%；駿傑集團控股（8188）收報0.12元，升23.71%；德萊建業（1546）收報0.099元，升20.73%；京基金融國際（1468）收報0.28元，升19.66%；信銘生命科技（0474）收報0.122元，升19.61%。
下跌異動股，包括，富陽（0352）創上市新低，見0.107元，收報0.108元，跌30.32%；中國口腔產業（8406）收報0.078元，跌27.78%；美中嘉和（2453）收報10.74元，跌24.79%；中深建業（2503）收報0.8元，跌20%；萬華媒體（0426）收報0.055元，跌19.12%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.198元，跌17.15%；瑞遠智控（8249）收報0.058元，跌17.14%；先豐服務集團（0500）收報0.255元，跌15%；御佳控股（3789）收報0.076元，跌14.61%。
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