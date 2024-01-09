美股抽升、市場憧憬內地或降準，推動港股高開，恒指暫終止5連跌，不過半日升幅收窄。恒指今早高開31點，高位升190點，低位升8點，高低波幅182點。金融、衛生保健、實業股推動大市。上升股份比例為30.44%，下跌為20.45%，無升跌為49.09%。三隻新股個別發展。