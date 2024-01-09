朝夕光年相關負責人回應內媒，稱至今尚未敲定與騰訊的交易，團隊還在與多個潛在買家商談項目出售事宜。

字節跳動去年11月被傳剝離遊戲業務。對此，字節跳動方面表示，旗下遊戲業務朝夕光年將大規模收縮業務。對已上線的且表現良好的遊戲，會在保證運營的情況下尋求剝離；對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。

朝夕光年方面也表示，確實會有業務方向和組織調整，將更加聚焦部分創新型游戲及相關技術的探索。但同時，也會做好已上線產品的持續運營，充分保障玩家的權益。

公開資料顯示，朝夕光年於2019年成立，是字節跳動旗下的遊戲研發與發行業務品牌。官網顯示，朝夕光年旗下的遊戲包括《鏢人》、《全明星激鬥》、《靈貓傳》、《火影忍者：巔峰對決》、《終結戰場》、《熱血街籃》及《戰爭藝術》等。

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