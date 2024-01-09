在限售政策方面提出，居民家庭購買的商品住房在購房合同備案滿2年並取得不動產權證後可轉讓。

今次是繼12月份海口再次提出要調整樓市調控政策。在12月20日，海口市曾發布《海口：未放開全域限購 政策調整系支持企業人才購房需求》的文章，銳意為新落戶重點企業、引進人才的剛性和改善性住房需求，海口市調整優化部分購房政策。

今次海口市表明調整是支持居民家庭合理住房需求；二是優化總部企業人才購房政策；三是優化商品住房限制轉讓政策；四是優化企業購房政策；五是優化商業、辦公類項目銷售政策；六是優化產權式酒店客房、酒店式公寓（非住宅性質）銷售政策。

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