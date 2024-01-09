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海口再寬限購限售政策 限售由5年降至2年

據內地《証券時報》報道，從接近海口住建局有關人士處獲得了海口市住建局發布的《關於優化房地產政策的通知》的全文內容，共六個方面。包括在限購政策方面提出，省外戶籍5年社保/個稅可在限購區購房，2年社保/個稅可在非限購區購房，離異人士按離婚後各方實際擁有的住房套數計算，多孩家庭購房可在現行政策允許購買套數的基礎上增加一套。

在限售政策方面提出，居民家庭購買的商品住房在購房合同備案滿2年並取得不動產權證後可轉讓。

今次是繼12月份海口再次提出要調整樓市調控政策。在12月20日，海口市曾發布《海口：未放開全域限購 政策調整系支持企業人才購房需求》的文章，銳意為新落戶重點企業、引進人才的剛性和改善性住房需求，海口市調整優化部分購房政策。

今次海口市表明調整是支持居民家庭合理住房需求；二是優化總部企業人才購房政策；三是優化商品住房限制轉讓政策；四是優化企業購房政策；五是優化商業、辦公類項目銷售政策；六是優化產權式酒店客房、酒店式公寓（非住宅性質）銷售政策。

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