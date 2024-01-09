關於預期90隻新股的原因，劉大昌指，料2024年將有有10隻GEM上市，有5隻18C新股上市，每宗集資約5至10億港元。同時，相信整體市場會在2024年有所改善，但2023年的情況應該還會持續一段時間，目前較多公司不急於更新招股書，會等到2023年全年財務審計完成後再更新。

關於中東市場，劉大昌表示，相信2024年香港與中東的合作將進一步加強。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀補充道，中東對高科技投資機會有興趣，相信未來會關注香港的高科技投資機會，在私募基金及風投上會有投資活動，但不會即時發生。

其他報道

【有片：埋身擊】加密貨幣持良好上升趨勢 宜續持有直至轉向

免費機票｜香港快運明送1.9萬張機票 港人限定 每人最多一張 航點今晚公布

海口再寬限購限售政策 限售由5年降至2年

特步：主品牌去年零售銷售增長超過20%

半日沽空金額減31% 恒生中國企業沽空增5.8倍

航空機組人員協會 : 疫下大幅裁員種下禍根 須改善機師待遇留人

字節跳動據報擬向騰訊出售旗下多款遊戲

恒指半日升51點 北水續流出 美中嘉和跌24% 中深建業跌20% 長久升6%

滬深三大指數半日向上 滬指一度觸及2900點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連升2日 12個月息見半年低

馬士基、赫伯羅特否認與胡塞達成安全通過紅海協議 中遠停止向以色列運貨

李家超：非常關注國泰取消航班 促其長遠要檢視人力運力安排

李家超：1月至5月各區議會將舉辦「日夜都繽紛」主題活動

比特幣走高 美圖一度飈近7% BC科技集團曾飈17%

三星第三季營業利潤降35% 遜預期 晶片業務持續疲軟

恒指高開31點 科指升0.3% 新股美中嘉和跌31% 中深建業跌19%

巴克萊去年裁員約5000人

港股ADR升214點 夜期高水153點 3新股上市

比特幣升穿47000美元 憧憬ETF獲批

通脹預期降至3年低 道指升216點 波音跌8% 輝達創新高

北水增持國美 減持建行