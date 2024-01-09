畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌於《中國內地與香港IPO市場2023回顧及2024年展望》記者會上表示，預期本港2024年將有90集新股(IPO)上市，集資1000億元，全球排名可由去年的第六位，上升至前五位。
關於預期90隻新股的原因，劉大昌指，料2024年將有有10隻GEM上市，有5隻18C新股上市，每宗集資約5至10億港元。同時，相信整體市場會在2024年有所改善，但2023年的情況應該還會持續一段時間，目前較多公司不急於更新招股書，會等到2023年全年財務審計完成後再更新。
關於中東市場，劉大昌表示，相信2024年香港與中東的合作將進一步加強。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀補充道，中東對高科技投資機會有興趣，相信未來會關注香港的高科技投資機會，在私募基金及風投上會有投資活動，但不會即時發生。
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