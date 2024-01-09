鄒瀾於訪問中表示，人行將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支撐，同時，防止資金淤積，引導金融機構加強流動性風險管理，維護貨幣市場平穩運行。

優化資金供給結構，要做到有增有減，增的方面，要進一步提升貨幣信貸政策引導效能，緊扣重大戰略、重點領域和薄弱環節，重點做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，服務好高質量發展；減的方面，要通過債務重組、市場出清等多種方式，盤活被低效占用的金融資源。

價格方面，繼續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降。

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