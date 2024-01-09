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港鐵旗下商場推「賀年即抽即中獎」+ 「新春捉到寶」 活動 派逾500萬禮物

港鐵（0066）旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、 The LOHAS 康城及圍方， 新春期間將推出「賀年即抽即中獎」及「新春捉到寶」兩大活動，大派超過500萬禮物之餘，於大年初一起連續七日更可免費獲得電子優惠券，加上中銀信用卡推廣計劃，希望人人開心過肥年。

賀年即抽即中獎：

MTR Mobile 登記用戶只要消費滿500元即獲「即抽必中獎」機會乙次，獎品接近7萬份。另外，今年1月12日起至2月29日期間，MTR Mobile 登記用戶於港鐵商場旗下指定商場憑電子貨幣於指定參與商戶（餐飲食肆、超級市場及服務類別除外）單一消費滿500元或以上，並上載有效單據至MTR Mobile App 並成功賺取「MTR 分」，即有機會贏得100萬MTR分或不同港鐵商場電子優惠券。

新春捉到寶：

農曆新年大年初一 (2月10日) 起連續7日，只要於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方，於指定時間掃瞄二維碼，即可每日免費獲取一張即日100元港鐵商場指定類別電子優惠券(消費滿 HK$500 減 HK$100)，每人最多可獲高達700元。

港鐵商場 x 中銀信用卡推廣計劃

即日起至今年2月29日，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城及圍方的參與商戶，使用合資格中銀信用卡/BoC Pay 簽賬淨額滿指定金額，並於同日在參與港鐵商場之自助換領站進行登記，即可獲得MTR分獎賞。推廣期內每位 MTR Mobile 登記用戶於此活動可賺最多28萬MTR分。

此外，MTR Mobile 登記用戶更可憑 888 MTR 分換領「富貴有餘利是封」乙套（每套2款），數量有限，換完即止。

 