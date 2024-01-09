根據訴訟案的資料，貴陽地利及哈爾濱哈達被指於2019年12月訂立保證合同，當時，貴陽地利及哈爾濱哈達均不是公司的附屬公司，而是由戴永革的緊密聯繫人所間接控制的公司。

集團透過一項收購買入貴陽地利及哈爾濱哈達的全部股權，並於 2020 年 4 月公佈及於 2020 年 8 月完成。根據集團為進行有關收購而取得的盡職調查報告及自中國人民銀行徵信中心取得的企業信用報告，在進行收購貴陽地利及哈爾濱哈達時，均沒有顯示存在相關擔保。集團已委聘中國律師就訴訟案提供法律意見，其將代表貴陽地利及哈爾濱哈達對訴訟案作出積極抗辯，特別是針對缺乏正當授權簽署保證合同方面。

此外，中國地利2022年因兩筆境內銀行貸款遭提起兩宗訴訟，兩筆貸款分別由相關第三方及戴永革及其控制的公司所借及擔保，此等銀行貸款已經逾期。集團指，最近亦收到兩份由遼寧省高級人民法院的判決書，中國法庭頒令相關第三方、戴永革及其控制的公司，以及相關附屬公司須向債權銀行支付判決金額。

截至今日公告日期，就第一份判決書須支付3.001億元，就第二份判決書須支付8.751億元等。

公司自2022年10月28日起停牌，將繼續停牌，直至另行公告。

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