該集團強調，過去由羅兵咸永道審計的財務報表，均獲得無保留意見，即使在其離任信中，也沒有對其過去年度的收入確認提出質疑。同時，GMT的報告所述數據和結論，缺乏直接相關性。至於GMT質疑其毛利低就懷疑利潤不存在，其反駁稱，實情是2021年開始利潤下降，除了遭遇行業困境導致的售價下降外，也和其的銷售低毛利的物業比例有關。單純的以毛利低就懷疑利潤不存在缺乏相關性。

對於GMT指集團虧損嚴重，其稱虧損嚴重和本身規模及資產質量相關，虧損大而認為從來沒有利潤缺乏相關性。其反指，GMT從沒有給出沒有任何利潤的實質性證據，其所謂結論僅是作者的臆測和懷疑，通篇報告未看到實質性證據證明其從未盈利過。恒大還指，GMT的報告以2023年的結果，去論證其2016年對預測的準確性，沒有實質依據。

不過，中國恒大指，就GMT的報告而言，其沒有獲取足夠有效的信息去採取進一步行動。董事將持續關注來自各方的信息，並在有需要時採取適當的進一步行動或措施。集團的審計委員會成員亦已審閱了該報告，亦確認核數師上會栢誠會計師事務所已審閱該報告，並表示不會撤回他們之前對本公司財務報表出具的審計意見。其會保留對有關機構採取法律行動的權利。