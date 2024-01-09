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中遠海控發盈警   股東應佔淨利潤按年大減逾78%

中遠海運控股（1919）發出盈警，截至去年底止全年度除息稅前利潤約366.43億元（人民幣、下同），按年大減約78.54%；其亦料期內錄得淨利潤約為283.89億元，也按年大減78.40%；並估計股東應佔淨利潤約238.59億元，按年大減約78.25%。在扣除非經常性損益後的淨利潤約為237.47億元，則按年減少減少約78.24%。

集團指，去年度受到集裝箱航運業面臨運輸需求走弱、運力供給上升、地緣局勢緊張等諸多挑戰，市場運價水平較去年顯著下降。去年中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為937.29點，同比下降66.43%。相比前年同期業績基數較高的情況下，集團去年的集裝箱航運業務收入同比下降，導致業績與上年同期相比減少。

在面對市場變化和挑戰下，中遠海控表示，堅持以客戶為中心，秉持綠色低碳可持續發展理念，圍繞「以集裝箱航運為核心的全球數字化供應鏈運營和投資平台」的定位，錨定數字智能和綠色低碳兩大賽道，大力推進全球數字化供應鏈和綠色智能航運建設，並通過不斷完善全球資源網絡布局，深化精益管理和成本管控，努力為全球客戶提供「集裝箱航運+港口+相關物流服務」的供應鏈解決方案，為世界貿易搭建高效、順暢、安全的流通體系。