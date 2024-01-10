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道指跌157點 納指連升3日 SEC澄清未批比特幣ETF

美息降，債息倒掛擴闊，美股個別發展，納指連升3日。世行預計中國今年GDP增速降至4.5%，並警告世界經濟在後疫情時代復蘇乏力，截至2024年的五年增速料為30年來最慢。美國證券交易委員會(SEC)主席Gensler稱該機構社交媒體賬號遭入侵，SEC尚未批准比特幣ETF產品上市和交易，此前該機構在X平台上的官方賬號發帖稱已予以批准。

道瓊斯工業平均指數收跌157點，跌幅0.42%，報37525點。標普500指數收跌7點，跌幅0.15%，報4756點。納斯達克綜合指數收漲13點，或0.1%，報14857點。

高盛跌1.32%，報383.74美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累33點，而聯合健康升0.34%，報538.37元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報185.14元，跌0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報140.95元，升1.51%，亞馬遜收市報151.37元，升1.52%，Facebook收市報357.43元，跌0.34%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報477點。德國DAX指數收跌0.17%，報16688點；法國CAC 40指數跌0.32%，報7426點；英國富時100指數收跌0.14%，報7683點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.38%，報6029點。

美國2年期債息曾跌最多0.57%，低見4.3496厘，收市報4.3642厘，是1月3日後收市新低。連跌3日，累計跌0.0203厘，對上一次連跌3日是2023年11月29日。

美國10年期債息曾跌最多0.9%，低見3.9944厘，收報4.0133厘，是1月4日後收市新低。連跌2日，累計跌0.0325厘，對上一次連跌2日是2023年12月20日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至36.975基點，是1月5日40.104基點後最闊。收報35.302基點，是1月4日後收市最闊，當日報38.787基點。連續兩日擴闊，累計1.594基點，對上一次連跌2日是1月3日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至141.038基點，收市報139.157基點，是1月4日後收市最闊，當日報140.263基點。連續兩日擴，累計4.686基點，對上一次連跌2日是2023年12月13日。

道指曾跌最多0.82%，是1月3日後最大跌幅，當日跌幅為0.83%。低見37373.3點，是1月8日37249.24點後最低。收市報37525.16點，是1月5日後收市新低，當日報37466.11點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年12月27日。

標指曾跌最多0.7%，是1月3日後最大跌幅，當日跌幅為0.91%。低見4730.35點，是1月8日4699.82點後最低。收市報4756.5點，是1月5日後收市新低，當日報4697.24點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年12月26日。

納指曾升最多0.34%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見14894.32點，是2023年12月29日15111.41點後最高。收市報14857.71點，是2023年12月29日後收市新高，當日報15011.35點。連升3日，累計升347.41點，對上一次連升3日是2023年12月26日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年12月19日。

 

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