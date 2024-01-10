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港股ADR跌87點 夜期低水45點 美期亞股個別發展

美股向下，港股ADR跌87點或0.54%，報16103點，即月恒指夜期跌72點，報16145點，夜期低水45點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.06%，折合報283.42元；阿里巴巴（9988）升0.88%，折合報70.37元；美團（3690）跌0.84%，折合報69.96元；匯控（0005）跌0.02%，折合報63.44元；建行（0939）跌0.91%，折合報4.48元。

道期現跌0.007%；標期現升0.03%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.49%；韓國KOSPI指數現跌0.25%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.17%。

VIX指數隔晚跌2.44%或0.32點，報12.76點。

紐油現跌0.08%或0.05美元，報72.18美元；布油現升1.93%或1.47美元，報77.59美元；金價現跌0.01%或0.22美元，報2029.98美元；LME 銅期貨隔晚跌0.92%或78.5美元，報8369.5美元。美國10年期債息現無升跌，報4.0133厘。

今日焦點股份可留意：

美的置業（3990）購合景泰富（1813）合資項目，合景蝕1.6億。

中遠海控（1919）發盈警，股東應佔淨利潤按年大減逾78%。

恒大（3333）反駁並對GMT質疑其從未盈利過的論據存疑，重申此前未遭羅兵咸發保留意見。

丘鈦（1478）上月攝像頭模組銷售按年升近6%。

蔚來（9866）李斌：去年表示未達標，未來需要把每一分錢都用好。

中人壽（2628）去年保費收入增4.3%。

東風汽車（0489）去年汽車銷量跌15%至209萬輛。

Okura（1655）將一長崎市彈珠機店結束轉做收租。

中國地利（1387）遭入稟索賠35.4億元，另判須還11.8億元逾期貸款。

東方海外（0316）上季總收入跌49%至16.2億美元。

阿里（9988）減持快狗（2246）至7.9%。

舜宇（2382）去年12月手機鏡頭出貨量按月跌近一成。

 

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