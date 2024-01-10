恒指今早低開46點或0.29%，報16143點，是2023年12月11日15972.31點後最低。大市成交金額17億元；國指今早低開13點或0.25%，報5436點。恒生科技指數開市報3444點，跌0.29%，是2022年11月28日3313.73點後最低。
金融、通訊服務、信息技術、公用事業股推低大市。上升股份比例為4.81%，下跌為5.09%，無升跌為90.09%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、比亞迪（1211）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，43隻下跌，26隻無升跌。恒地（0012）升1.77%，報23元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌1.88%，報15.62元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，17隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報30.3元，升2.71%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報59.9元，跌2.36%。
美的置業（3990）購合景泰富（1813）合資項目，合景蝕1.6億。美的置業無成交，報4.91元。合景泰富（1813）開市報0.5元，無升跌。
中遠海控（1919）發盈警，股東應佔淨利潤按年大減逾78%。開市報7.85元，跌2.12%。
恒大（3333）反駁並對GMT質疑其從未盈利過的論據存疑，重申此前未遭羅兵咸發保留意見。開市報0.215元，升0.47%。
丘鈦（1478）上月攝像頭模組銷售按年升近6%。無成交，報3.68元。
蔚來（9866）李斌：去年表示未達標，未來需要把每一分錢都用好。開市報59.9元，跌2.36%。
中人壽（2628）去年保費收入增4.3%。見52周低9元，開市報9元，跌0.88%。
東風汽車（0489）去年汽車銷量跌15%至209萬輛。開市報3.47元，跌0.29%。
Okura（1655）將一長崎市彈珠機店結束轉做收租。無成交，報0.4元。
中國地利（1387）遭入稟索賠35.4億元，另判須還11.8億元逾期貸款。停牌。
東方海外（0316）上季總收入跌49%至16.2億美元。開市報108元，跌0.28%。
阿里（9988）減持快狗（2246）至7.9%。阿里開市報69.9元，升0.22%。快狗（2246）無成交，報0.55元。
舜宇（2382）去年12月手機鏡頭出貨量按月跌近一成。開市報61.35元，無升跌。
破頂股包括，魏橋紡織（2698）創52周高，見3.4元，開市報3.4元，升0.29%。
5隻股份創上市新低，包括萬國數據（9698）低見7.14元，開市報7.14元，跌1.11%；泰格醫藥（3347）低見30.65元，開市報30.65元，跌1.61%；金山雲（3896）低見1.56元，開市報1.56元，跌4.29%；萬國數據－ＳＷ（9698）低見7.14元，開市報7.14元，跌1.11%；衛龍（9985）低見5.49元，開市報5.49元，跌11.17%。
35隻股份創52周低，其中十隻包括，非凡中國（8032）無成交，報#N/A N/A元；中金（3908）低見10.28元，開市報10.28元，無升跌；壹傳媒（0282）無成交，報#N/A N/A元；中國人壽（2628）低見9元，開市報9元，跌0.88%；中國平安（2318）低見32.2元，開市報32.2元，無升跌；美團（3690）低見70元，開市報70元，跌0.78%；金山軟件（3888）低見21.6元，開市報21.6元，跌0.92%；京東健康（6618）低見32.1元，開市報32.1元，跌1.23%；快手（1024）低見47元，開市報47元，跌1.16%；李寧（2331）低見17.42元，開市報17.42元，跌0.91%。
異動股
上升異動股，包括，鈞濠集團（0115）開市報0.143元，升43%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.247元，升9.78%；梅斯健康（2415）開市報4.24元，升9%；中國紅包（8316）開市報0.455元，升8.33%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1元，升7.64%；香港航天科技（1725）開市報2.89元，升7.43%；米技國際控股（1715）開市報0.061元，升7.02%；水發興業能源（0750）開市報0.35元，升6.06%；華夏恒生科技（3088）開市報4.588元，升4.99%；龍皇集團（8493）開市報0.45元，升4.65%；健世科技－Ｂ（9877）開市報17.48元，升4.55%。
下跌異動股，包括，衛龍（9985）創上市新低，見5.49元，開市報5.49元，跌11.17%；美中嘉和（2453）開市報10.04元，跌9.39%；京能清潔能源（0579）開市報1.6元，跌9.09%；中達集團控股（0139）見52周低0.015元，開市報0.015元，跌6.25%；華僑城（亞洲）（3366）平上市低位0.236元，開市報0.236元，跌5.6%；中國口腔產業（8406）開市報0.068元，跌5.56%；金山雲（3896）創上市新低，見1.56元，開市報1.56元，跌4.29%；GUANZE MEDICAL（2427）開市報0.67元，跌4.29%；環球戰略集團（8007）開市報1.04元，跌3.7%；恒大物業（6666）開市報0.445元，跌3.26%。
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