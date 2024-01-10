恒指今早低開46點或0.29%，報16143點，是2023年12月11日15972.31點後最低。大市成交金額17億元；國指今早低開13點或0.25%，報5436點。恒生科技指數開市報3444點，跌0.29%，是2022年11月28日3313.73點後最低。