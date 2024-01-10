彭博指出，內地經濟和軍事實力崛起、台灣與內地的疏離感，加上中美關係緊張，令台海戰爭發生的機會愈來愈高。由於兩岸關係也是這次總統選舉考量的重點，台灣的選舉結果將成為引爆危機的一個關鍵。

彭博指出，台灣生產全球大部分先進半導體，亦是成熟製程晶片的主要生產基地，全球經濟有5.6%價值來自直接使用晶片的電子業，接近6萬億美元，台灣海峽也是全球交通繁忙的主要航道。

一旦台海開戰，台灣經濟將受到嚴重打擊。彭博經濟學家估計，台灣GDP將受到40%的衝擊。中國方面，由於和主要貿易伙伴的關係中斷，加上無法獲取先進的半導體，GDP將受到16.7%的打擊。即使美國雖遠離戰場，但因為少美國公司依賴亞洲供應鏈，預計GDP同樣會跌6.7%東亞經濟體中以韓國、日本和其他東亞經濟體受到最大影響。

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