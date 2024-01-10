港大經管學院副院長(對外事務)、馮國經馮國綸基金經濟學教授兼香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒教授通過領英社交資料發現，香港人才流入量超過人才流失量，這與大部分公開資料所顯示的現狀相反。根據鄧希煒的資料顯示，疫情期間留在香港的LinkedIn用戶共計25.6萬人，來港有3.2萬人，離港有2.7萬人，顯示人才的淨增長。不過流入人才大部分為亞裔人才，少歐美其他人種。鄧希煒認為，香港需想辦法吸引更多歐美人才來香港，保持香港與其他中國城市不同的獨特吸引力。

此外，香港大學首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪政治經濟學教授兼香港經濟及商業策略研究所總監王于漸教授表示香港經濟的發展與國際經濟發展和中國經濟發展聯繫緊密，關於香港未來的發展如何，王于漸認為要看世界及中國的經濟發展如何，並且1997年亞洲金融風暴對香港經濟的影響仍舊存在。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱教授介紹了此次綠皮書所討論的八項範疇，包括香港結構演變與作為國際金融中心的未來、香港聯繫匯率制度損益評估、聚焦香港收入不均、人口老齡化對香港未來醫療衞生開支的影響分析、利用數據和算法減低公屋輪候時間、人才得失與香港前景:領英社交資料佐證、知識產權商業化有利香港經濟高質發展、及偉大城市:強化香港國際航空樞紐地位的重要性。

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