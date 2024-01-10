另據該中心公布的月度即期成交數據計算，去年9月和10月的美元/人民幣即期成交量驟降，10月日均成交下挫至不足150億美元，此後逐月回升。

報道引述多位交易員稱，開年以來在岸市場雙向交投活躍，客盤結匯和購匯的需求都有增加。此外，自營交易也基本恢復。外匯市場的成交恢復活躍，有助於價格發現以及滿足實體經濟的供求。

離岸人民幣曾貶值最多0.06%，貶值至7.1883元，是2023年12月13日7.2元後最弱。現報7.1873元，貶值0.04%。連續貶值3日，累計貶值0.0246元，對上一次連續貶值3日是1月3日。

在岸人民幣曾貶值最多0.11%，貶值至7.1768元，是2023年12月13日7.186元後最弱。現報7.1764元，貶值0.11%。連續貶值3日，累計貶值0.0293元，對上一次連續貶值3日是1月4日。

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