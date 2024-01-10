恒指今早低開46點，高位升57點，低位跌153點，高低波幅211點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為25.81%，下跌為36.93%，無升跌為37.25%。

恒指收市跌92點或0.57%，報16097點，大市成交金額745億元，較上日減少9.03%，是1月4日703.9億元成交後最少；國指跌28點或0.52%，報5421點。恒生科技指數收報3428點，跌0.76%。

藍籌股成交金額377.06億元，佔大市成交50.61%；科指成份股成交金額206.33億元，佔大市成交27.69%；國指成份股成交金額304.9億元，佔大市成交40.92%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.93%，至95.27億元，佔大市成交12.78%。牛熊證成交金額40.77億元，減少0.59%；窩輪成交金額54.49億元，增加2.11%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、藥明生物（2269）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，52隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升8.41%，收報14.44元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌3.67%，收報23.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是美團（3690）見52周低69.55元，收報71.75元，升1.7%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報58.5元，跌4.65%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入25.69億元，終止連續2日流出，流入金額是1月3日後高，當日流入68.16億元。南水北上合計淨流入6.9億元人民幣，較上日增加3577.65%，連續第2日流入，累計流入7.08億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.95%，低見16036.42點，是2023年12月11日15972.31點後最低。今日收市報16097.28點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌7日，累計跌950.11點，對上一次連跌7日是2023年8月21日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2023年10月16日。

科指曾跌最多1.37%，低見3407.08點，是2022年11月28日3313.73點後最低。今日收市報3428.2點，是2022年11月10日後收市新低，當日報3172.76點。連跌4日，累計跌226.74點，對上一次連跌4日是2023年12月1日。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是2023年12月5日。

國指曾跌最多0.94%，低見5398.69點，是2022年11月10日5384.16點後最低。今日收市報5421.23點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌4日，累計跌228點，對上一次連跌4日是2023年11月29日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2023年10月16日。

午後消息股表現

龍湖（0960）擬以發新債、銀行貸 償還到期債務。銀河聯昌料龍湖去年盈利跌四成 降目標價至16元。龍湖見52周低10.82元，收報10.82元，跌1.99%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）：已完成航班整合 1月及2月日均取消12班航班 逾96%受影響乘客獲安排轉乘。收報8.06元，跌1.71%。

美的置業（3990）購合景泰富（1813）合資項目，合景蝕1.6億。美的置業收報4.91元，無升跌。合景泰富（1813）創上市新低，見0.485元，收報0.49元，跌2%。

中遠海控（1919）發盈警，股東應佔淨利潤按年大減逾78%。收報7.6元，跌5.24%。

恒大（3333）反駁並對GMT質疑其從未盈利過的論據存疑，重申此前未遭羅兵咸發保留意見。收報0.208元，跌2.8%。

丘鈦（1478）上月攝像頭模組銷售按年升近6%。收報3.7元，升0.54%。

蔚來（9866）李斌：去年表示未達標，未來需要把每一分錢都用好。收報58.5元，跌4.65%。

中人壽（2628）去年保費收入增4.3%。見52周低8.83元，收報8.92元，跌1.76%。

東風汽車（0489）去年汽車銷量跌15%至209萬輛。收報3.42元，跌1.72%。

Okura（1655）將一長崎市彈珠機店結束轉做收租。收報0.42元，升5%。

中國地利（1387）遭入稟索賠35.4億元，另判須還11.8億元逾期貸款。停牌。

東方海外（0316）上季總收入跌49%至16.2億美元。收報106.8元，跌1.39%。

阿里（9988）減持快狗（2246）至7.9%。阿里收報69.3元，跌0.65%。快狗（2246）收報0.54元，跌1.82%。

舜宇（2382）去年12月手機鏡頭出貨量按月跌近一成。收報60.95元，跌0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.58元，收報5.42元，跌1.09%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.39元，收報2.38元，升16.67%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.8元，收報7.66元，升7.13%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.82元，收報2.61元，升7.41%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見5.03元，收報4.85元，升7.06%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.62元，收報0.24元，跌54.72%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8650元，收報8650元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1060.8元，收報1060.8元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.9元，收報1037.8元，升0.04%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.1元，收報18.1元，升1.8%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1106.6元，收報1106.05元，跌0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.2元，收報543.2元，升0.02%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.12元，收報50.12元，升0.16%；山西安裝（2520）創上市新高，見2.52元，收報2.45元，升9.38%；中深建業（2503）創上市新高，見0.89元，收報0.86元，升19.44%；長久股份（6959）創上市新高，見8元，收報7.99元，升15.63%；京城佳業（2210）創52周高，見4.11元，收報3.85元，跌1.28%；神華（1088） 創52周高，見28.95元，收報28.65元，升0.53%；福耀玻璃（3606）創52周高，見39.9元，收報39.25元，跌0.51%；南戈壁（1878）創52周高，見4.79元，收報3.99元，跌9.93%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.23元，收報5.15元，跌0.39%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.335元，收報0.33元，升1.54%；大同集團（0544）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升4.17%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.5元，收報9.26元，升3.23%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見28.95元，收報28.65元，升0.53%。

破底股方面

63隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.83元，收報2.83元，跌1.05%；中駿商管（0606）低見0.47元，收報0.47元，跌5.05%；合景泰富（1813）低見0.485元，收報0.49元，跌2%；萬科（2202）低見6.45元，收報6.49元，跌1.07%；廣汽集團（2238）低見3.34元，收報3.39元，無升跌；萬國數據（9698）低見7.08元，收報7.23元，升0.14%；中國飛鶴（6186）低見3.86元，收報3.89元，跌0.77%；優然牧業（9858）低見1.33元，收報1.33元，跌4.32%；潤泥（1313）低見1.45元，收報1.46元，跌3.31%；天利控股集團（0117）低見0.25元，收報0.275元，跌31.25%。

127隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.15元，收報2.16元，跌2.26%；華潤萬象（1209）低見25.05元，收報25.2元，跌0.79%；李寧（2331）低見17.16元，收報17.74元，升0.91%；新城發展（1030）低見1.07元，收報1.1元，升0.92%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；越秀地產（0123）低見5.32元，收報5.36元，跌1.65%；粤海置地（0124）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；中金（3908）低見10.06元，收報10.1元，跌1.75%；光大證券（6178）低見4.92元，收報4.92元，跌1.99%；廣發証券（1776）低見8.13元，收報8.33元，跌1.65%。

異動股

上升異動股，包括，鈞濠集團（0115）收報0.154元，升54%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.58元，收報2.35元，升53.59%；未來發展控股（1259）收報0.044元，升46.67%；宏基集團控股（1718）收報1.65元，升34.15%；偉能集團（1608）收報0.455元，升33.82%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.086元，升32.31%；倩碧控股（8367）收報0.107元，升28.92%；駿東控股（8277）收報0.102元，升21.43%；恆偉集團控股（8219）收報0.41元，升20.59%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.335元，收報0.28元，升19.66%；中華銀科技（0515）收報0.086元，升19.44%。

下跌異動股，包括，宋都服務（9608）創上市新高，見0.62元，收報0.24元，跌54.72%；奇點國際（1280）收報0.55元，跌49.07%；天利控股集團（0117）創上市新低，見0.25元，收報0.275元，跌31.25%；奧栢中國（8148）見52周低0.021元，收報0.022元，跌26.67%；晉安實業（2292）創上市新低，見0.78元，收報0.78元，跌25%；中國三三傳媒（8087）收報0.092元，跌23.33%；中國數字視頻（8280）收報0.034元，跌22.73%；東方大學城控股（8067）收報0.285元，跌21.92%；中安控股集團（8462）收報0.061元，跌18.67%；蒙古能源（0276）收報0.7元，跌18.6%；上坤地產（6900）收報0.031元，跌18.42%。

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