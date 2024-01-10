Atlinks行政總裁唐智海表示，「我們對於是此兩項收購感到十分振奮，符合集團致力於科技創新發展的戰略目標。此舉將為集團帶來全面革新，發展成專注於人工智能(AI)及視頻物聯網(IoVT)一站式軟件及智能裝置開發公司。憑藉5Gen Care在人工智能 (AI)、視頻物聯網 (IoVT)、端到端解決方案和軟件開發等領域的研發實力，這將大力拓闊集團的產品線，從開發電訊和長者產品，延伸至北美智能嬰兒影像串流監護器的市場，預期將為集團開拓新長期增長來源」。

是次收購的公司5Gen Care及5GenCare.com Limited成立於2020年至2022年，是軟件開發公司提供全面綜合、穩定、安全的視頻物聯網(IoVT)端對端解決方案，其服務方案使電子設備能夠上網並向內建手機應用程式進行遠端監控。端到端解決方案包括韌體、雲端連接軟件和應用軟件開發服務，及其銷售UDID（裝置唯一識別碼）予每個電子設備，同時提供相關的服務。目前，5Gen Care為眾多跨國公司之品牌在內的客戶提供服務，其解決方案已安裝在全球數十萬台裝置中，而其近期更推出了付費功能的用戶訂閱模式，並取得了初步成功。

另一收購公司 Chillax及其集團公司，於2021年至2022年在香港成立，其主要業務是在北美市場銷售自家品牌「Chillax」視頻嬰兒監護器設備以至行動裝置。

ATLINKS收報0.178元，無升跌。