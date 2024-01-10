港澳線上及線下總銷售按年增39.4%至8.89億元。公司指，去年同期，澳門與内地已恢復通關，加上香港派發第二期消費券，令比較基數較高，導致本季度銷售增度較上半年放緩。期內，香港離境人次較入境人次多，也令本季度銷售受到挑戰。

期內，線下銷售按年增44.3%，同店銷售則增43.7%。截至12月底止，港澳店舖數目較疫情前減少36間或30.5%至82間，但銷售額已恢復至疫情前的46.9%。旅客的銷售佔比為46.9%，疫情前則約為74%。

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