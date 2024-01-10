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莎莎第三季營業額升36% 離港人數多過入境影響銷售

莎莎（0178）公布，截至12月底止第三季，營業額按年升36.7%至11.82億元。其中，集團線下銷售增加35.7%至9.5億元，線上銷售則增加41.2%至2.31億元。與新冠疫情前的2019年3月31日止財政年度（「疫情前」）比較，集團的線下銷售已恢復至疫情前49.0%的水平。

港澳線上及線下總銷售按年增39.4%至8.89億元。公司指，去年同期，澳門與内地已恢復通關，加上香港派發第二期消費券，令比較基數較高，導致本季度銷售增度較上半年放緩。期內，香港離境人次較入境人次多，也令本季度銷售受到挑戰。

期內，線下銷售按年增44.3%，同店銷售則增43.7%。截至12月底止，港澳店舖數目較疫情前減少36間或30.5%至82間，但銷售額已恢復至疫情前的46.9%。旅客的銷售佔比為46.9%，疫情前則約為74%。

 

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