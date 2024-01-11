moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

關注核心CPI 道指升170點 納指連升4日 金龍指數五連跌

美債息個別發展，債息倒掛收窄，美股上升，納指連升4日。市場關注今日公布的美國12月核心CPI，升幅料下滑至3.8%創逾兩年半最低，紐約聯儲行長表示利率已高到足以推動通脹回歸目標。美國SEC批准比特幣ETF，11隻比特幣ETF將於周四開始交易。紅海局勢方面，美國及盟友正在討論對胡塞武裝的打擊方式，但他們也希望避免地區衝突擴散為更廣泛的中東戰爭。美國銀行、摩根大通、花旗集團和富國銀行將於周五拉開銀行業第四季度財報的序幕，它們的業績可能會顯示淨息差繼續受到融資成本上升的壓力。金龍中國指數五連跌，百勝中國和好未來對指數拖累最大。

道瓊斯工業平均指數收漲170點，升幅0.46%，報37695點。標普500指數收漲26點，升幅0.57%，報4783點。納斯達克綜合指數收漲111點，或0.76%，報14969點。

家得寶升3.06%，報356.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻69點，而安謀跌0.88%，報304.57元，拖累道指17點。

科技股方面，蘋果收市報186.19元，升0.56%，谷歌母公司Alphabet收市報142.28元，升0.94%，亞馬遜收市報153.73元，升1.55%，Facebook收市報370.47元，升3.64%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報476點。德國DAX指數收漲0.01%，報16689點；法國CAC 40指數跌0.01%，報7426點；英國富時100指數收跌0.42%，報7651點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.7%，報5987點。

美國2年期債息曾跌最多0.91%，低見4.3246厘，是1月8日4.2974厘後最低。收市報4.358厘，是1月3日後收市新低，當日報4.3305厘。連跌4日，累計跌0.0265厘，對上一次連跌4日是2023年8月31日。

美國10年期債息曾升最多0.71%，高見4.0416厘，是1月9日4.0512厘後最高。收市報4.0283厘，是1月8日後收市新高，當日報4.0305厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.669基點，是2023年12月1日31.892基點後最窄。收市報33.389基點，是2023年11月6日後最窄，當日報29.559基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至134.679基點，是1月9日133.798基點後最窄。收市報136.529基點，是1月5日後最窄，當日報134.471基點。

道指曾升最多0.57%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為0.61%。高見37740.77點，是1月2日37790.08點後最高。收市報37695.73點，是1月2日後收市新高，當日報37715.04點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年12月28日。

標指曾升最多0.72%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見4790.8點，是2023年12月28日4793.3點後最高。收市報4783.45點，是2022年1月4日後收市新高，當日報4793.54點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年12月27日。

納指曾升最多0.95%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見14998.2點，是2023年12月29日15111.41點後最高。收市報14969.65點，是2023年12月29日後收市新高，當日報15011.35點。連升4日，累計升459.35點，對上一次連升4日是2023年12月27日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年12月12日。

 

其他報道

北水增持鼎豐 減持南方恆生科技