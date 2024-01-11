道瓊斯工業平均指數收漲170點，升幅0.46%，報37695點。標普500指數收漲26點，升幅0.57%，報4783點。納斯達克綜合指數收漲111點，或0.76%，報14969點。

家得寶升3.06%，報356.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻69點，而安謀跌0.88%，報304.57元，拖累道指17點。

科技股方面，蘋果收市報186.19元，升0.56%，谷歌母公司Alphabet收市報142.28元，升0.94%，亞馬遜收市報153.73元，升1.55%，Facebook收市報370.47元，升3.64%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報476點。德國DAX指數收漲0.01%，報16689點；法國CAC 40指數跌0.01%，報7426點；英國富時100指數收跌0.42%，報7651點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.7%，報5987點。

美國2年期債息曾跌最多0.91%，低見4.3246厘，是1月8日4.2974厘後最低。收市報4.358厘，是1月3日後收市新低，當日報4.3305厘。連跌4日，累計跌0.0265厘，對上一次連跌4日是2023年8月31日。

美國10年期債息曾升最多0.71%，高見4.0416厘，是1月9日4.0512厘後最高。收市報4.0283厘，是1月8日後收市新高，當日報4.0305厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.669基點，是2023年12月1日31.892基點後最窄。收市報33.389基點，是2023年11月6日後最窄，當日報29.559基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至134.679基點，是1月9日133.798基點後最窄。收市報136.529基點，是1月5日後最窄，當日報134.471基點。

道指曾升最多0.57%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為0.61%。高見37740.77點，是1月2日37790.08點後最高。收市報37695.73點，是1月2日後收市新高，當日報37715.04點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年12月28日。

標指曾升最多0.72%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見4790.8點，是2023年12月28日4793.3點後最高。收市報4783.45點，是2022年1月4日後收市新高，當日報4793.54點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年12月27日。

納指曾升最多0.95%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見14998.2點，是2023年12月29日15111.41點後最高。收市報14969.65點，是2023年12月29日後收市新高，當日報15011.35點。連升4日，累計升459.35點，對上一次連升4日是2023年12月27日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年12月12日。

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