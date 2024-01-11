個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.02%，折合報280.14元；阿里巴巴（9988）升0.71%，折合報69.79元；美團（3690）升0.03%，折合報71.77元；匯控（0005）升1.03%，折合報63.55元；建行（0939）跌0.36%，折合報4.5元。

道期現跌0.01%；標期現升0.01%；納期現升0.1%。日本東證指數現升1.57%；韓國KOSPI指數現升0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.39%。

VIX指數隔晚跌0.54%或0.07點，報12.69點。

紐油現跌0.22%或0.16美元，報71.21美元；布油現跌1.01%或0.79美元，報76.8美元；金價現升0.15%或3.08美元，報2027.49美元；LME 銅期貨隔晚升0.01%或1美元，報8370.5美元。美國10年期債息現跌0.18%或0.0075厘，報4.0208厘。

今日焦點股份可留意：

FAST RETAIL-DRS（6288）最快今日公布業績。

建業（0216）漢國（0160）旗下合營出資4239萬收購日本大阪酒店。

廣聯工程（1413）委年僅25歲羅婷婷為執董，關翠玲即日請辭。

世紀聯合（1959）伙小桔新能源，拓大灣區新能源汽車充電賽道業務。

世茂（0813）去年賣樓收入跌五成。

港交所（0388）與西安市政府簽合作備忘錄，支持西安企業來港上市。

騰訊（0700）IEG據報推春筍計劃， 料遊戲行業環境有改善。

傳快遞員工直播低價出售他人快遞，中通快遞：涉事網點已報警。

博華太平洋（1076）冀阻吊銷牌照聽證會司法申請被判敗訴。

莎莎（0178）第三季營業額升36%，離港人數多過入境影響銷售。

HK Express航空準時率全球廉航排第三，國泰（0293）位列亞太第十。

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